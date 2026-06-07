Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ πανηγυρίζει το πρώτο του Grand Slam σε μια επιτυχία που ήρθε με μπόλικο ιδρώτα, αρκετή στρατηγική, άγχος, έναν αντίπαλο που τα έδωσε όλα, που έκανε επαναφορά για να οδηγηθεί το ματς στο 5ο σετ, αλλά το φινάλε είχε … Γερμανό κυρίαρχο.

Στη δεύτερη παρουσία του στον μεγάλο τελικό του Roland Garros, ο Ζβέρεφ κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου με 3-2 σετ (6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1) και να γίνει ο πρώτος Γερμανός που παίρνει το τουρνουά, μετά τον Χένερ Χένκελ από το 1937 και ο πρώτος μετά το 1996 και τον Μπέκερ που παίρνει Slam.

Ο πρώτος του μεγάλος τίτλος ήρθε έπειτα από 41 εμφανίσεις σε μεγάλες διοργανώσεις, με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς να είναι ο μόνος που είχε χρειαστεί μεγαλύτερη προσπάθεια (48 εμφανίσεις) για να φτάσει στο πρώτο του τρόπαιο στην εποχή των Open.

Ο φετινός θριαμβευτής χρειάστηκε να κάνει μέχρι και ένεση ινσουλίνης κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Κομπόλι προκειμένου να διατηρήσει τα επίπεδα του σακχάρου του στα επιθυμητά νούμερα.

Προς μεγάλη του τιμή, ο Φλάβιο Κομπόλι κατάφερε με επικό come-back στο 4ο σετ να ισοφαρίσει σε 2-2, να επιστρέψει από μια σχεδόν χαμένη κατάσταση για να συνεχίσει να διεκδικεί κι εκείνος το πρώτο του Grand Slam, αλλά τελικά ηττήθηκε. Παρ' όλα αυτά, «έπεσε» με πολύ ψηλά το κεφάλι για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε στο χώμα.

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