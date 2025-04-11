Για 4 χρόνια, ο δισεκατομμυριούχος Μπράιαν Τζόνσον προσπαθούσε με όλους τους διαθέσιμους επιστημονικούς και ιατρικούς τρόπους να αναστρέψει την φυσική διαδικασία της γήρανσης και να μείνει για πάντα νέος.

Ο 48χρονος σήμερα Αμερικανός μεγιστάνας ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια και δοκίμασε τα πάντα - μέχρι που έκανε μεταγγίσεις πλάσματος από τον 19χρονο γιο του προσπαθώντας να γίνει… Μπέντζαμιν Μπάτον.

Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούσαν στα social media την προσπάθεια του να μείνει για πάντα νέος ή ακόμα να αντιστρέψει την διαδικασία της γήρανσης.

Μάλιστα, το πείραμα της «αθανασίας» του Τζόνσον έγινε ντοκιμαντέρ και στο Netflix με τίτλο Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever (Μην πεθάνεις: Ο άνθρωπος που θέλει να ζήσει για πάντα).

Ο Τζόνσον υποβλήθηκε σε αμέτρητες θεραπείες αντιγήρανσης, ακολουθούσε ειδικό πρόγραμμα ύπνου, διατροφής και γυμναστικής και κατανάλωνε 56 χάπια την ημέρα, έχοντας την προσωπική του ιατρική ομάδα. Μάλιστα, για να πετύχει τον στόχο του, δοκίμασε ένα από τα πιο υποσχόμενα φάρμακα παγκοσμίως κατά της γήρανσης και υπέρ της μακροζωΐας, το Rapamycin, ενα σκεύασμα που αρχικά αναπτύχθηκε για ασθενείς με μεταμόσχευση οργάνων, που βοηθούσε τον οργανισμό να μην απορίψει το μόσχευμα

Τελικά - αν και μοιάζει τουλάχιστον 10 χρόνια νεότερος - τίποτα από αυτά δεν είχε το αποτέλεσμα που επιθυμούσε και ο ίδιος παραδέχτηκε ότι το βιολογικό ρολόι δεν γυρίζει πίσω.

«Σταμάτησα να παίρνω το Rapamycin. Το φάρμακο που έπαιρνα για μακροζωία είχε πολλές παρενέργειες και τελικά επιτάχυνε το ρυθμό της γήρανσης μου. Είναι ειρωνικό, είναι αστείο να το λέω. Πολλοί γελάνε και πιστεύουν ότι πήρα πολλά ρίσκα κάνοντας αυτές τις υπερβολές. Τους θυμίζω όμως ότι κι αυτοί παίρνουν ρίσκα - τρώγοντας γεύματα φαστ φουντ, ή πηγαίνοντας για ύπνο αργά. Όλα αυτά είναι γνωστό ότι σας κάνουν να γερνάτε πιο γρήγορα. Καταστρέφουν τον μεταβολισμό του σώματός σας», δήλωσε ο ίδιος.

Το συμπέρασμα , σύμφωνα με τον Τζόνσον, είναι: «Δεν είναι κακό να δοκιμάζεις νέα πράγματα. Το θέμα είναι να μοιράζεσαι την εμπειρία σου, είτε αυτά που δοκιμάζεις δουλεύουν, είτε όχι. Έτσι, μαθαίνουμε όλοι».

Πηγή: skai.gr

