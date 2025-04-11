Ο πρίγκιπας Χάρι επισκέφθηκε χθες Πέμπτη την Ουκρανία, όπου συνάντησε θύματα του πολέμου σε κλινική αποκατάστασης τραυματιών και αμάχων, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.

Σύμφωνα με το BBC, ο δούκας του Σάσεξ επισκέφθηκε το κέντρο Superhumans στην πόλη Λβιβ, στα δυτικά της χώρας, όπου συνομίλησε με ασθενείς και μέλη του προσωπικού. Τον συνόδευαν μέλη του Ιδρύματος των Αγώνων Invictus, μεταξύ των οποίων και τέσσερις βετεράνοι που έχουν περάσει παρόμοια διαδικασία αποκατάστασης.

Το Λβιβ έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις με ρωσικούς πυραύλους και η επίσκεψη του Χάρι ανακοινώθηκε μόνο αφού είχε αποχωρήσει από τη χώρα, για λόγους ασφαλείας. Ο ίδιος υπηρέτησε για 10 χρόνια στον βρετανικό στρατό και ίδρυσε τους Αγώνες Invictus το 2014, δίνοντας σε τραυματισμένους βετεράνους την ευκαιρία να αγωνιστούν σε αθλητικά γεγονότα.

Σκοπός της επίσκεψης, σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ήταν να δει από κοντά τις υπηρεσίες στήριξης και αποκατάστασης που προσφέρονται σε μια χώρα εν μέσω πολέμου. Την πρόσκληση για την επίσκεψη είχε απευθύνει η διευθύνουσα σύμβουλος του κέντρου, Όλγκα Ρούντνεβα, κατά τη διάρκεια των Invictus Games Vancouver Whistler 2025.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο κέντρο, ο Χάρι είχε συνομιλίες με ασθενείς, γιατρούς και την υπουργό Υποθέσεων Βετεράνων της Ουκρανίας, Ναταλία Καλμίκoβα.

Η κλινική παρέχει δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη, επανορθωτικές επεμβάσεις και προσθετικά μέλη σε τραυματίες πολέμου. Ο διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Invictus Games, Ρομπ Όουεν, δήλωσε ότι η Ουκρανία αποτελεί «ζωτικής σημασίας» μέρος του ιδρύματος από τη συμμετοχή της στους Αγώνες του Τορόντο το 2017.

«Η επίσκεψη στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Superhumans στην Ουκρανία υπογραμμίζει τη δέσμευση του Ιδρύματος Invictus Games να στηρίζει την αποκατάσταση και ανάρρωση τραυματισμένων και ασθενών στρατιωτικών και βετεράνων, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες», ανέφερε.

Η τελευταία διοργάνωση των αγώνων φιλοξενήθηκε στο Βανκούβερ, με περισσότερους από 500 αθλητές από 23 χώρες, ενώ η επόμενη έχει προγραμματιστεί για το 2027 στο Μπέρμιγχαμ.

Ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε στο Λονδίνο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα για ακρόαση στο Εφετείο σχετικά με τις ρυθμίσεις ασφαλείας του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόκειται για το δεύτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας που επισκέπτεται την Ουκρανία από την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή, μετά την επίσκεψη της δούκισσας του Εδιμβούργου στο Κίεβο πέρυσι.

Ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, είχε υποδεχθεί τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο κτήμα του στο Σάντριγχαμ τον Μάρτιο, λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς στον Λευκό Οίκο.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ της Ουαλίας, αδελφός του Χάρι, είχε συναντήσει πρόσφατα Ουκρανούς πρόσφυγες κατά τη διάρκεια διήμερης επίσκεψής του στην Εσθονία.

