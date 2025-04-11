Η αυτοκινητοβιομηχανία Tesla του αμερικανού πολυδισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ άνοιξε χθες τις τρεις πρώτες αντιπροσωπείες της με χώρους επίδειξης μοντέλων της (showrooms) στη Σαουδική Αραβία, γίγαντα του πετρελαίου όπου πάντως τα ηλεκτρικά οχήματα γενικά δεν έχουν ζήτηση.

Launching in the Kingdom of Saudi Arabia today 🇸🇦 pic.twitter.com/UyFgilD2kf April 10, 2025

Ο επικεφαλής της θυγατρικής της Νασίμ Ακμπαρζάντα, διατυμπάνισε το άνοιγμα «στο Ριάντ, στη Τζέντα και στη Νταμάμ τριών εγκαταστάσεων εφοδιασμένων με superchargers (σ.σ. συσκευές ταχείας φόρτισης των μπαταριών των αυτοκινήτων της μάρκας), που τίθενται σε λειτουργία» και δήλωσε «υπερήφανος για την επίσημη έναρξη στο βασίλειο (...) της στροφής προς μέλλον πιο καθαρό, πιο έξυπνο, πιο συνδεδεμένο και ανταποκρινόμενο στο σαουδαραβικό σχέδιο Όραμα 2030», αναφερόμενος σε πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμαντ μπιν Σαλμάν, του de facto ηγέτη της χώρας.

I was truly honored to attend and participate in the official launch event of Tesla in the Kingdom of Saudi Arabia, held at Bujairi Terrace in Diriyah. The evening brought together technology enthusiasts, sustainability advocates, and key executives from Tesla Global to witness a… https://t.co/gpgka8qsrE pic.twitter.com/Gbx9oAJjcX — عصام بن عبدالله القبيسي (@EssamAlGobaisi) April 11, 2025

Ο σαουδάραβας αντιπρόσωπος της Tesla υποσχέθηκε 21 επιπλέον σταθμούς ταχείας φόρτισης και τις πρώτες παραδόσεις αυτοκινήτων μέσα στο καλοκαίρι.

Εγκαίνια πριν το πρώτο ταξίδι του Τραμπ ως πρόεδρος των ΗΠΑ

Τα εγκαίνια καταγράφτηκαν καθώς οι πωλήσεις της Tesla σημειώνουν πτώση από την αρχή της χρονιάς παγκοσμίως, τόσο λόγω της δυσαρέσκειας έναντι του Ίλον Μασκ, ειδικά μετά τον ναζιστικό χαιρετισμό του τον Ιανουάριο και τη στενή συνεργασία του με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και λόγω της έλλειψης νέων μοντέλων.

Η Σαουδική Αραβία, σύμμαχος των ΗΠΑ στον Κόλπο ιστορικά, καλλιέργησε ακόμη πιο στενούς δεσμούς με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο μεγιστάνας, ήδη από την πρώτη του θητεία (2017-2021), εδραίωσε την προσωπική του σχέση με τον πρίγκιπα Σαλμάν.

Ο πρίγκιπας υπόσχεται να διαθέσει κάπου 600 δισεκατομμύρια δολάρια για αγορές -ειδικά στρατιωτικού υλικού- και επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία περί τα μέσα του Μαΐου, στο πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό κατά τη δεύτερη θητεία του.

Η νέα αμερικανική κυβέρνηση έχει βάλει το σουνιτικό βασίλειο στο επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής της, προκειμένου να επισφραγιστεί διμερής συμφωνία εντός των ορίων της οποίας το βασίλειο θα επενδύσει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στην αμερικανική οικονομία, ιδίως αγοράζοντας στρατιωτικό υλικό.

Χαμηλή η ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων στη Σαουδική Αραβία

Πάντως, η ζήτηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων παραμένει μάλλον χαμηλή στον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, όπου τα καύσιμα είναι γενικά εξαιρετικά φθηνά. Η τιμή της βενζίνης δεν ξεπερνά τα 2,33 ριάλ (0,57 ευρώ) το λίτρο.

Ο Μοχάμεντ αλ Καχτάνι, σαουδάραβας οικονομολόγος, παρότρυνε να γίνουν μεγαλύτερες επενδύσεις. «Δεν θέλουμε μόνο showrooms, θέλουμε εργοστάσιο», είπε. «Θέλουμε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία παραγωγής, όχι απλά στην κατανάλωση».

Η έλλειψη υποδομών ταχείας φόρτισης επαρκούς εύρους στη χώρα σημαίνει πως μέχρι νεοτέρας, οι οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορούν να διανύουν μόνο σύντομες αποστάσεις μάλλον, δεν διαθέτουν αληθινή εναλλακτική στη χρήση οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα Statista, στη Σαουδική Αραβία ως χθες δεν υπήρχαν παρά 101 σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έναντι 261 στα γειτονικά Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χώρα με πολύ μικρότερη έκταση.

Ωστόσο, αν και συγκριτικά μικρή, η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στη Σαουδική Αραβία τριπλασιάστηκε σε όγκο πέρυσι, φθάνοντας τις 800 ταξινομήσεις, σύμφωνα με την οικονομική υπηρεσία Αλ Ικτισαντίγια.

Οι αρχές του βασιλείου επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν την οικονομία του, σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το πετρέλαιο. Θέλουν να έχουν εγκατασταθεί το λιγότερο 5.000 σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ως το 2030.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

