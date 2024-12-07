Γεωργία: Ο Ζελένσκι εκφράζει την «πλήρη υποστήριξή» του στους διαδηλωτές υπέρ της ΕΕ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την "πλήρη υποστήριξή" του στους διαδηλωτές υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία και κάλεσε την Τιφλίδα να σταματήσει να "ενδίδει" στη Ρωσία κατά τη διάρκεια συνάντησης με τη φιλοδυτική πρόεδρο της χώρας αυτής σήμερα στο Παρίσι.

"Εξέφρασα την πλήρη υποστήριξη και την αλληλεγγύη της Ουκρανίας προς τον γεωργιανό λαό που αγωνίζεται για ένα αξιοπρεπές μέλλον και τόνισα ότι ο σεβασμός της βούλησης του γεωργιανού λαού και το γεγονός ότι πρέπει να αποτραπεί η (γεωργιανή) κυβέρνηση από το να παραχωρήσει τη χώρα στον Πούτιν είναι βασικά (στοιχεία) για τη σταθερότητα και το μέλλον της περιοχής", δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνάντησή του με τη Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, πριν από την τελετή επαναλειτουργίας του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων.

