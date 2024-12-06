Δύο ηγέτες της γεωργιανής αντιπολίτευσης τέθηκαν σήμερα υπό κράτηση μετά από απόφαση δικαστηρίων της χώρας, εν μέσω της καταστολής των ομάδων που τάσσονται υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν υποστηρίξει τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του παγώματος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ από την κυβέρνηση.

Οι διαμαρτυρίες κατά του παγώματος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ επρόκειτο να συνεχιστούν σήμερα, με το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» να δηλώνει ότι οι διαδηλώσεις αντιπροσωπεύουν απόπειρα εξέγερσης.

O Νίκα Γκβαράμια, αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης της χώρας, του «Συνασπισμού για την Αλλαγή», φυλακίστηκε για 12 ημέρες με την κατηγορία του χουλιγκανισμού και της ανυπακοής στην αστυνομία. Το κόμμα του ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι είχε συλληφθεί βίαια και άδικα από την αστυνομία.

Ένα άλλο στέλεχος της αντιπολίτευσης, ο Αλέκο Ελισασβίλι του κόμματος «Ισχυρή Γεωργία», τέθηκε σε προφυλάκιση για δύο μήνες. Οι εισαγγελείς τον κατηγόρησαν για επίθεση εναντίον πολιτικού του κυβερνώντος κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο», κατηγορία την οποία ο ίδιος αρνήθηκε.

Τα γεωργιανά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Ελισασβίλι συνελήφθη αργά την Τετάρτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από το σημείο που κρατείτο, αφού είχε ξυλοκοπηθεί κατά τη διάρκεια της σύλληψής του. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές ότι είχε ξυλοκοπηθεί.

Άλλοι οκτώ ακτιβιστές της αντιπολίτευσης που συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες κατηγορήθηκαν σήμερα για αδικήματα που σχετίζονται με «ομαδική βία», τα οποία επισύρουν ποινές φυλάκισης έως και εννέα ετών, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

