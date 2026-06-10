Τα πυρηνικά του Ιράν και η αισιοδοξία των ΗΠΑ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι νυχτερινοί αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο νότιο Ιράν και στα Στενά του Ορμούζ προκάλεσαν ιρανικές αντεπιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, Μπαχρέιν και στην ιορδανική βάση Αλ Άζρακ.

Παρά την ένταση στο Περσικό Κόλπο, οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παρουσιάζουν πρόοδο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές.

Η Ουάσινγκτον διατηρεί αισιοδοξία για την έκβαση των συνομιλιών παρά την οξεία ρητορική και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Ενώ το πολεμικό κλίμα οξύνεται ολοένα και περισσότερο στον Περσικό Κόλπο, δημοσιογραφικές πηγές επιμένουν ότι στις παρασκηνιακές επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης σημειώνεται πρόοδος.



Επί του πεδίου, οι νυχτερινοί αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο νότιο Ιράν και στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ έδωσαν τη σκυτάλη σε ιρανικές αντεπιθέσεις κατά θέσεων των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν και στην ιορδανική βάση Αλ Άζρακ, όπου σταθμεύουν αμερικανικά F35.



Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, προειδοποιεί ότι καμία επίθεση δεν θα μένει αναπάντητη, καλώντας τις ΗΠΑ να απομακρύνουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή.



Από την άλλη, οι ένοπλες δυνάμεις του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν επιτυχώς όλες τις ιρανικές επιθέσεις, ενώ σε πλήρη ετοιμότητα δηλώνει ότι βρίσκεται η πολεμική αεροπορία της Ιορδανίας, τονίζοντας ότι κατέρριψε πέντε ιρανικούς πυραύλους χωρίς να προκληθούν θύματα ή υλικές ζημιές.

New York Times: Σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις

Σε διπλωματικό επίπεδο, ωστόσο, η εφημερίδα New York Times επικαλείται καλά ενημερωμένες πηγές και αναφέρει ότι οι παρασκηνιακές επαφές συνεχίζονται, με τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς να σημειώνουν σημαντική πρόοδο, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία τελική συμφωνία.



Σύμφωνα με την έγκυρη αμερικανική εφημερίδα, οι ΗΠΑ προτείνουν η αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου να διαρκέσει 30 χρόνια. Οι Ιρανοί φέρονται να αντιπροτείνουν αναστολή δέκα ετών, ενώ ταυτόχρονα οι δύο πλευρές φέρονται να συζητούν μία ενδιάμεση λύση, που θα ορίζει ότι ο χρόνος αναστολής του εμπλουτισμού ουρανίου θα ορίζεται στα 15 χρόνια.



Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά φέρεται να ζητά από το Ιράν να θέσει εκτός λειτουργίας τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Νατάνζ, στο Φορντό και στο Ισπαχάν, με την Τεχεράνη να αντιπροτείνει τη διατήρηση μίας από τις τρεις μονάδες παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.



Όσον αφορά τον έλεγχο του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, που θα περιλαμβάνει την επίβλεψη της διαδικασίας απεμπλουτισμού ουρανίου, οι δύο πλευρές συζητούν το ενδεχόμενο να αποδοθεί ενεργός ρόλος στους αρμόδιους φορείς του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.



Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τις πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα των New York Times, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αναλάβουν και εκείνες ενεργό ρόλο στη διαδικασία ελέγχου, κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνους τους Ιρανούς.



Τέλος, ακανθώδες παραμένει το ζήτημα που αφορά ενδεχόμενους αιφνίδιους ελέγχους στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ειδικά στις περιπτώσεις όπου συγκεκριμένες εγκαταστάσεις βρίσκονται σε στρατιωτικές βάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, με τη διακυβέρνηση της Τεχεράνης να προβάλλει έντονες αντιρρήσεις.

Αισιόδοξος και ο Τζέι Ντι Βανς

Πάντως, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δείχνει να μη χάνει την αισιοδοξία του. Μάλιστα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο CBS, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι δυνατόν να υπογραφεί ακόμα και εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Πηγή: Deutsche Welle

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