Πελίστρι: «Το όνειρό μας είναι να κατακτήσουμε το Μουντιάλ»

Έτοιμη να κάνει την έκπληξη στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η Ουρουγουάη, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στις δηλώσεις του ο Φακούντο Πελίστρι.



Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού μίλησε για την καλή προετοιμασία που έκανε η ομάδα του, τονίζοντας ότι το όνειρο όλων είναι η κατάκτηση του Μουντιάλ.

«Είναι τρελό, είναι όμορφο να βλέπουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν να μας υποδεχτούν, μας γεμίζει ενέργεια για να αντιμετωπίσουμε όλα όσα έρχονται. Οι άνθρωποι πάντα μας στηρίζουν, για εμάς είναι εντυπωσιακό. Είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε ότι οι άνθρωποι έχουν τον ίδιο ενθουσιασμό με εμάς, μαζί θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό.



Όποτε ερχόμαστε να παίξουμε στην Ουρουγουάη, η υποστήριξη είναι καταπληκτική. Είναι κάτι πολύ όμορφο... Από ποδοσφαιρικής άποψης, είμαστε σε καλή φόρμα. Η προετοιμασία ήταν καλή, είμαστε όλοι έτοιμοι και τώρα πρέπει απλώς να βάλουμε σε εφαρμογή ό,τι έχουμε προετοιμαστεί. Πρέπει να παίξουμε ήρεμα, να προσεγγίζουμε κάθε αγώνα σαν να είναι ο τελευταίος μας, γιατί είμαστε έτοιμοι να τον αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο.



Πάντα λέγεται ότι η Ουρουγουάη δεν είναι φαβορί, αλλά καμία Εθνική ομάδα δεν θέλει να μας αντιμετωπίσει. Αυτό είναι κάτι όμορφο. Εμείς θα πάμε παιχνίδι με παιχνίδι για να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τον μεγάλο στόχο. Θα είμαστε έτοιμοι και πιστεύω ότι η Ουρουγουάη μπορεί να κάνει την έκπληξη, το όνειρο είναι να κατακτήσουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πελίστρι.

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