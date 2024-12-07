Ο Μακρόν ελπίζει σε θαύμα της Παναγίας (των Παρισίων)

Ανταπόκριση από το Παρίσι



Το «θαύμα» έγινε μέσα σε μια πενταετία και ο Εμμανουέλ Μακρόν κέρδισε το στοίχημα που είχε βάλει για την αναστήλωσή της, μετά τη φρικτή πυρκαγιά του 2019 στην καρδιά του Παρισιού, που συγκλόνισε τον πλανήτη. Την περίμενε με αδημονία ο πρόεδρος Μακρόν, τη σημερινή αυτή ημέρα της αναγέννησης του ναού μέσα από τις στάχτες. Πίστευε ότι θα ήταν και μέρα του δικού του προσωπικού θριάμβου, μπρος στα έκπληκτα μάτια της ανθρωπότητας.



Ο χρόνος είναι εναντίον του







Εν μέσω όμως των προσκεκλημένων ηγετών του κόσμου, βαδίζει σήμερα μόνος και μειωμένος, χωρίς πρωθυπουργό και κυβέρνηση. Και δεν έχει περιθώρια χρόνου ο πρόεδρος, πρέπει να κάνει γρήγορα, αν θέλει να αποφύγει το απειλούμενο πολιτικό χάος και την αποσταθεροποίηση της χώρας συνολικά. Έπρεπε κανονικά να είχε ήδη διορίσει νέο πρωθυπουργό μετά την προχθεσινή πτώση της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ.



Τελικά αργά το βράδυ της Παρασκευής ξεκίνησε τις διαβουλεύσεις με τα λεγόμενα «δημοκρατικά» κόμματα της Γαλλίας. Αφετηρία του η κεντρώα βάση των λεγόμενων «Μακρονικών», και ακολούθησαν οι Ρεπουμπλικάνοι της Δεξιάς με τους οποίους έτσι κι αλλιώς τα είχε ήδη βρει και πριν τον διορισμό του Μπαρνιέ. Νέος στόχος του τώρα είναι η δημιουργία μιας «κυβέρνησης γενικού ενδιαφέροντος», όπως την αποκαλεί με πυλώνα ένα «σύμφωνο μη επίθεσης» από τα συμμετέχοντα κόμματα, που θα ανταποκρίνεται στην ιδιαιτερότητα της σημερινής συγκυρίας.



Πρόθυμοι οι Σοσιαλιστές







Οι Σοσιαλιστές με τον Ολιβιέ Φορ, δήλωσαν ανοιχτοί να συζητήσουν για μια τέτοια κυβέρνηση, πράγμα που τάραξε τα νερά στο Νέο Λαϊκό Μέτωπο της Αριστεράς. Σύμφωνα με το Ελιζέ, οι σοσιαλιστές ζήτησαν πάντως να προσκληθούν για συνομιλίες και τα άλλα τρία μέλη του Μετώπου. Οι Οικολόγοι και οι Κουμουνιστές αποδέχθηκαν την πρόταση, οι «Ανυπότακτοι» όμως του Ζαν Λυκ Μελανσόν αρνήθηκαν κατηγορηματικά.



Κατηγορούν μάλιστα τον Μακρόν ότι πίσω από τις κινήσεις του εξυφαίνεται μια επιχείρηση διάσπασης του Μετώπου. Το διήμερο αυτό πάντως, αποτελεί στην πραγματικότητα για τον πρόεδρο Μακρόν ένα διάλειμμα από τις εξαιρετικά περίπλοκες πολιτικές διαβουλεύσεις, λόγω των εορτασμών για την Παναγία, με τη ελπίδα ότι τη Δεύτερα ίσως η χάρη της να μπορέσει να κάνει το θαύμα της για την ανεύρεση του κατάλληλου πρωθυπουργού, ικανού να κρατήσει έως τον ερχόμενο Ιούλιο τουλάχιστον μια στοιχειωδώς λειτουργική κυβέρνηση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.