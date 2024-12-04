Ο ηγέτης ενός εκ των τεσσάρων κομμάτων της αντιπολίτευσης στη Γεωργία συνελήφθη από την αστυνομία αφού ξυλοκοπήθηκε και έχασε τις αισθήσεις του στην πρωτεύουσα Τιφλίδα, ανακοίνωσε το κόμμα του την Τετάρτη.

Το κόμμα Συνασπισμός για την Αλλαγή δημοσίευσε βίντεο στο X που δείχνει τον Νίκα Γκβαραμία να μεταφέρεται από τα χέρια και τα πόδια από αρκετούς άνδρες.

🚨🇬🇪 BREAKING: Georgian opposition leader Nika Gvaramia has been detained and reportedly physically assaulted by Georgian special forces pic.twitter.com/3bqJyWKrfh — Politics Global (@PolitlcsGlobal) December 4, 2024

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «οι δυνάμεις ασφαλείας πέταξαν τον Γκβαραμία σε ένα αυτοκίνητο ενώ είχε δεχθεί επίθεση και είχε χάσει τις αισθήσεις του".

Η χώρα έχει βυθιστεί σε πολιτική κρίση καθώς οι Γεωργιανοί πραγματοποιούν μεγάλες διαδηλώσεις στους δρόμους, που υποστηρίζονται από κόμματα της αντιπολίτευσης, ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει τις συνομιλίες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.