Άγκυρα κατά Νετανιάχου: Επιχειρεί να παραπλανήσει τη διεθνή κοινότητα για να αποκρύψει τα εγκλήματά του

Με σφοδρή επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου απαντά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στις επικρίσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τον ότι προσπαθεί να αποκρύψει τις ευθύνες του για «σοβαρά εγκλήματα» και δηλώνοντας ότι η Τουρκία θα επιδιώξει τη λογοδοσία του ενώπιον της διεθνούς δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει: «Οι αβάσιμες, προκλητικές και αναληθείς κατηγορίες εναντίον του Προέδρου μας δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια του Νετανιάχου και των συνεργών του να παραπλανήσουν τη διεθνή κοινότητα».

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «ο Νετανιάχου, ο αυτοαποκαλούμενος ειδικός σε θέματα γενοκτονίας, δεν μπορεί να κρύψει την ευθύνη του για τα σοβαρά εγκλήματα που έχει διαπράξει μέσω των ψεμάτων στα οποία καταφεύγει για να καλύψει την αλήθεια».

«Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε την αλήθεια για τον Νετανιάχου και τους συνεργάτες του με τον πιο σαφή τρόπο. Θα συνεχίσουμε αποφασιστικά να εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι θα λογοδοτήσουν ενώπιον διεθνών δικαστηρίων για τις πράξεις τους που αγνοούν το δίκαιο και τις ανθρωπιστικές αξίες» καταλήγει στην ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ.



Πηγή: skai.gr

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