Το 16ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ, με τη συνδιοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), κηρύσσει την επίσημη έναρξη της φετινής διοργάνωσης με έναν από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του σύγχρονου αμερικανικού σινεμά, τον Χάρβεϊ ΚαΪτέλ, ο οποίος θα βρεθεί την Πέμπτη, 18 Ιουνίου στο Θέατρο Κολωνού (στις 20.00) για να παρουσιάσει την ταινία «Το Βλέμμα του Οδυσσέα» (1995), του Θόδωρου Αγγελόπουλου, όπου πρωταγωνιστεί.

Από τους «Κακόφημους Δρόμους» και τον «Ταξιτζή» του Μάρτιν Σκορσέζε, τα «Μαθήματα Πιάνου» της Τζέιν Κάμπιον, το «Θέλμα και Λουίζ» του Ρίντλεϊ Σκοτ, το «Ξενοδοχείο Grand Budapest» και το «Moonrise Kingdom» του Γουές Αντερσον έως το «Reservoir Dogs» και το «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο, ο Χάρβεϊ Καϊτέλ έχει χαράξει μια εκπληκτική πορεία, γεμάτη τόλμη και ερμηνευτική αλήθεια, που μετράει πάνω από πέντε δεκαετίες, μία υποψηφιότητα για Όσκαρ, Βραβείο Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Βενετίας και αναρίθμητες άλλες διακρίσεις. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους method actors που πέρασαν από την έβδομη τέχνη, και μαζί με τον Αλ Πατσίνο και την Έλεν Μπέρστιν είναι πρόεδρος του θρυλικού Actors Studio.

Αυτό που ξεχωρίζει τον Καϊτέλ, όμως, δεν είναι μόνο οι μεγάλες αμερικανικές παραγωγές, είναι και η συνεχής του αναζήτηση στον διεθνή, ανεξάρτητο κινηματογράφο. Η συνάντησή του με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο στο «Βλέμμα του Οδυσσέα» είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική έκφραση αυτής της αναζήτησης.

Η είσοδος στην προβολή είναι ελεύθερη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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