Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας: Σε θετικό κλίμα η συνάντηση με τον Τάκη Θεοδωρικάκο

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνάντηση εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΣΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κοινή βούληση για ενίσχυση των ελληνικών νοικοκυριών, μέσα από συντονισμένες παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στη συγκράτηση του κόστους διαβίωσης το επόμενο διάστημα.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου υπογράμμισαν τις συνεχείς προσπάθειες των σούπερ μάρκετ να απορροφήσουν σημαντικό μέρος των πληθωριστικών πιέσεων και να διατηρήσουν τις τιμές όσο το δυνατόν χαμηλότερα, παρά τα αυξημένα κόστη λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμαναν ότι οι τιμές στα τυποποιημένα τρόφιμα και σε όλα τα καταναλωτικά αγαθά που διακινούνται μέσω των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, διαμορφώνονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως αποτυπώνεται και στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία.

Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2026 ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ της χώρας μας διαμορφώθηκε στο 1,14% (ΙΕΛΚΑ), σημαντικά χαμηλότερα από τον αντίστοιχο πληθωρισμό των τροφίμων στην Ελλάδα (3,5% βάσει ΕΛΣΤΑΤ) και των τροφίμων στην Ευρωζώνη (2% βάσει Eurostat).

Η ΕΣΕ επανέλαβε τη διαχρονική δέσμευσή της για συνεργασία με την Πολιτεία και την εφοδιαστική αλυσίδα, πάντα προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών, και επιβεβαίωσε ότι εφόσον η βιομηχανία τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων προχωρήσει σε μειώσεις τιμών, τα σούπερ μάρκετ θα τις ενισχύσουν και θα τις περάσουν άμεσα στα ράφια.

Τέλος, τονίστηκε ότι το εθελοντικό πλαίσιο για σταθερές και μειωμένες τιμές θα πρέπει να καλύπτει βασικά καταναλωτικά αγαθά και είναι αναγκαίο να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας τόσο για τις βιομηχανίες, όσο και για το λιανεμπόριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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