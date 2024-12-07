Παναγία των Παρισίων: Δείτε live τα θυρανοίξια

Με κάθε λαμπρότητα και σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης, έγινε η τελετή των θυρανοιξίων της Παναγίας των Παρισίων, πέντεμισι χρόνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, που κατέστρεψε το βέλος και την οροφή του ναού.

Το Παρίσι και ολόκληρη η Γαλλία γιορτάζει την αναστήλωση της Παναγίας των Παρισίων, το αριστούργημα της γοτθικής τέχνης με τα περίφημα βιτρώ, και τα βλέμματα όλου του πλανήτη στράφηκαν στον εμβληματικό ναό όπου και έγινε η μεγάλη εορταστική εκδήλωση.

Απόσπασμα από την τελετή:

Εντός του ναού η τελετή

Το σύνολο της τελετής για την επαναλειτουργία της Παναγίας των Παρισίων έγινε τελικά «εντός του καθεδρικού ναού» καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή.

Mεγάλο διπλωματικό ενδιαφέρον

Με έντονο διπλωματικό ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την αναστήλωση του ναού.

Την τελετή για την επαναλειτουργία του ναού, που είχε προγραμματιστεί στις 20:00 το βράδυ, ώρα Ελλάδας παρακολούθησαν 2000 προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων 40 αρχηγοί κυβερνήσεων και κρατών.

Ένας από τους πρώτους προσκεκλημένους που κατέφθασαν στην Παναγία των Παρισίων, ήταν ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Kering, ο Φρανσουά Ανρί Πινό, ο οποίος δώρισε 100 εκατομμύρια ευρώ για την ανοικοδόμηση του εμβληματικού καθεδρικού ναού.

Στο Παρίσι βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου η οποία στη συνέχεια, παρακάθησε στο δείπνo που παρατέθηκε από τον Πρόεδρο Macron και τη σύζυγό του Brigitte Macron, προς τιμήν των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων.

Aξίζει να σημειωθεί πως κατά τα θυρανοίξια ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και με τον διάδοχο του βρετανικού χρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Ο φωτογραφικός φακός, αποτύπωσε τη χειραψία τους και σύμφωνα με το Sky News, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν εκ νέου στη συνέχεια, στην κατοικία του Βρετανού Πρέσβη, όπου ο εκλεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε πως ο πρίγκιπας της Ουαλίας «κάνει φανταστική δουλειά».

Δείτε φωτογραφίες:

Ο Μακρόν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του γαλλικού έθνους

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την "ευγνωμοσύνη του γαλλικού έθνους" για την ανοικοδόμηση της Παναγίας των Παρισίων, απόψε κατά τη διάρκεια της τελετής επαναλειτουργίας του καθεδρικού ναού.

"Ανακαλύψαμε ξανά τι μπορούν να κάνουν τα μεγάλα έθνη: να υλοποιήσουν το αδύνατο", χαιρέτισε ο Γάλλος πρόεδρος μέσα στον καθεδρικό ναό, που ξαναχτίστηκε μέσα σε πέντε χρόνια μετά την καταστροφή που υπέστη από πυρκαγιά τον Απρίλιο του 2019.

"Επιλέξαμε την ανάκτηση, τη βούληση, την πορεία της ελπίδας. Και για να καταστεί αυτό δυνατό, μια πρωτόγνωρη αδελφικότητα", πρόσθεσε.

"Θα πρέπει να κρατήσουμε σαν θησαυρό αυτό το μάθημα ευθραυστότητας, ταπεινότητας και θέλησης και να μην ξεχνάμε ποτέ πόσο μετράει ο καθένας και πόσο το μεγαλείο αυτού του καθεδρικού ναού είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς όλων", δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

"Στέκομαι μπροστά σας για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη του γαλλικού έθνους, την ευγνωμοσύνη μας σε όλους όσους έσωσαν, βοήθησαν και ανοικοδόμησαν τον καθεδρικό ναό", δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος

"Απόψε μπορούμε μαζί να μοιραστούμε χαρά και περηφάνια. Ζήτω η Παναγία των Παρισίων, Ζήτω η Δημοκρατία, Ζήτω η Γαλλία".

Λίγο νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος είχε υποδεχθεί θερμά μπροστά από τον καθεδρικό ναό αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, εστεμμένους και εξέχουσες προσωπικότητες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.