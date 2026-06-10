Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ 100,3: Δίκτυο τρομοκρατίας σε όλη την Ευρώπη πίσω από τις υποθέσεις σε Κρήτη και Κύπρο

Την εντατικοποίηση των ελέγχων για την οδική ασφάλεια, τις επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος, τη διαχείριση της ενδοοικογενειακής βίας και τις ανησυχίες για νέες τρομοκρατικές απειλές με αφορμή τις υποθέσεις σε Κρήτη και Κύπρο ανέδειξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, ενώ προανήγγειλε τη δημιουργία πέντε νέων γραφείων ενδοοικογενειακής βίας στην Αττική.

Ολόκληρη η συνέντευξη τη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στον ΣΚΑΪ 100,3:



Τροχαία ατυχήματα

Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι ένα στα τέσσερα ατυχήματα είναι παράσυρση, δηλαδή παρασύρουν πεζούς και αυτό γίνεται διότι οδηγούν με το κινητό στο χέρι και δεν έχουν την απαραίτητη προσοχή την ώρα της οδήγησης και παρασύρουν ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν στον δρόμο».

Δύο στα πέντε ατυχήματα είναι δίκυκλα, δηλαδή δύο νεκροί στους πέντε από τροχαία ατυχήματα είναι από δίκυκλα, ένα είναι παράσυρση και τα υπόλοιπα είναι σε επαρχιακούς δρόμους, δηλαδή τώρα τα ατυχήματα συμβαίνουν σε αστικό περιβάλλον.

Το θέμα αυτό γενικότερα με τα τροχαία ατυχήματα το οποίο έχει αναδειχθεί σε πολύ ευαίσθητο ζήτημα και αυτό είναι μια πρόοδος για την κοινωνία μας, από την πλευρά της τροχαίας εξετάζεται με τρόπο πάρα πολύ στοχευμένο. Κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ γίνονται 42.000 έως 45.000 αλκοτέστ μόνο στην Αττική, έχουν αυξηθεί τα αλκοτέστ 3.000%, έχουν αυξηθεί 3.000% τον τελευταίο 1,5 χρόνο» είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Όταν συνέβη το περιστατικό όπου ο νεαρός που διαμελίστηκε, δυστυχώς ένα νέο παιδί έγινε κομμάτια μέσα στο δρόμο στη Θησέως, έτρεχε με 168 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό; και παρέσυρε την γυναίκα η οποια ευτυχώς δεν έπαθε σχεδόν τίποτα, αλλά αυτός διαμελίστηκε. Κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν ώρα να επιτεθούν στην τροχαία, στους αστυνομικούς της τροχαίας οι οποίοι με αυτοθυσία πολλές φορές κάνουν καταδιώξεις όχι μέσα στο αστικό περιβάλλον, είναι ψεύτες και δεν είναι μόνο ψεύτες, είναι κακοποιοί γιατί κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές εξαιτίας τους και έβγαλαν στο διαδίκτυο, στα social media φωτογραφίες αστυνομικών. Έχουν συλληφθεί οι δύο από αυτούς και θα συλληφθούν όλοι, θα συλληφθούν όλοι αυτοί οι κακοποιοί που νομίζουν ότι μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο πέρα από τη δική τους ζωή.

ΔΗΜ.: Αυτοί οι δύο που συνελήφθησαν έκαναν κόντρες με τον νεκρό ή απλώς ανέβασαν φωτογραφίες;

ΧΡΥΣ.: Προφανώς ήταν …ακριβώς και επειδή έχουν υποστεί οι ίδιοι καταδίωξη σε διάφορα σημεία της Αττικής, που κάνουν τους ανόητους αγώνες με τις σούζες με τους επικίνδυνους ελιγμούς με τις μεγάλες ταχύτητες. Είναι δυνατό να τρέχεις μέσα στη Βάρκιζα για παράδειγμα που περνάνε παιδιά απέναντι στο πεζοδρόμο να τρέξει με διακόσια; Έχουν συλληφθεί δύο από αυτούς και θα συλληφθούν και οι υπόλοιποι.

Και αυτό θέλω να τους πω μέσα από το σταθμό σας ότι μη διανοούνται να συνεχίζουν όλα αυτά, η τροχαία και ιδιαίτερα αυτή η ομάδα ελέγχου πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων η λεγόμενη ΟΕΠΤΑ είναι παρούσα κυρίως τη νύχτα για να αντιμετωπίζει όλους αυτούς.

Σήμερα έχει μία πολύ μεγάλη επιχείρηση δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα αποτελέσματά της μία πολύ μεγάλη επιχείρηση σε διάφορα σημεία της Αττικής για διάφορα θέματα εγκληματικών οργανώσεων και πιστεύω αργότερα θα υπάρξουν και ανακοινώσεις.

Έχουν γίνει ήδη 6 συλλήψεις αν δεν κάνω λάθος.

Όπως βλέπετε κάθε μέρα πλέον εξαρθρώνονται εγκληματικές οργανώσεις είτε αφορούν το οικονομικό έγκλημα είτε αφορούν μπράβους και εκβιαστές είτε αφορούν μία σειρά είτε αφορούν αθλητική βία είτε αφορούν γενικότερα εγκλήματα, ανθρωποκτονίες τα οποία προσβάλλουν πραγματικά την κοινωνική ειρήνη.



Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη

Να μείνουμε σε γενικές γραμμές στο κεντρικό ζητούμενο που είναι η ασφάλεια της χώρας και τα πολιτικά ζητήματα. Είναι προφανές με βάση τις πληροφορίες που έχουν αντληθεί και με βάση όσα συμπεράσματα βγάζουν οι αρχές τις τελευταίες μέρες από την περίπτωση αυτή της Κρήτης αλλά και της Κύπρου, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει, γεννιέται ένας νέος κίνδυνος. Η έννοια του μοναχικού λύκου είναι μύθος, δεν υπάρχει μοναχικός λύκος, δεν μπορεί κάποιος δηλαδή ο οποίος είναι μόνος του κλεισμένος σε ένα σπίτι ή οτιδήποτε άλλο να μπορεί να οργανώσει μόνος του μία τρομοκρατική ενέργεια χρειάζεται βαριά υποστήριξη. Είναι δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας η οποία επιχειρεί να εξάγει να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη, είναι δίκτυο το οποίο φαίνεται ότι έχει ένα εκπαιδευτικό κέντρο στη Μαλαισία φαίνεται ότι αποτελείται από άτομα τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλη την Ευρώπη και το τονίζω αυτό.

Παραβατικότητα ανηλίκων



Χρειάζεται πραγματικά μεγάλη προσπάθεια προκειμένου όπου υπάρχει παραβατικό παιδί να επεμβαίνει και ο εισαγγελέας ανηλίκων και η αστυνομία και το σχολείο αλλά και ο γονέας και αν ο γονέας δεν θέλει τότε υπάρχει η ποινική του μεταχείριση.

Ενδοοικογενειακή βία

Πέρυσι είχαμε 8 γενοκτονίες, φέτος μέχρι στιγμής έχουμε 5, έχουμε λιγότερες, πέρυσι είχαμε το πρώτο τετράμηνο γύρω στις 8.000 καταγγελίες, φέτος έχουμε γύρω στις 5.500 καταγγελίες, έχουμε λιγότερες καταγγελίες, άρα λοιπόν φαίνεται σιγά σιγά ότι πάει να περιοριστεί το φαινόμενο όχι από συνείδηση αλλά από φόβο είμαι βέβαιος ότι αυτοί οι οποίοι ασκούνται στη βία το ξανασκέφτονται και φοβούνται.

Μιλάμε για 13.000 συλλήψεις που έγιναν πέρυσι στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας, 22.000 καταγγελίες,13.000 άνθρωποι συνελήφθησαν, άντρες κυρίως, συνελήφθησαν για ενδοοικογενειακή βία.



Έχουμε δώσει panic button σε χιλιάδες γυναίκες, υπάρχουν σε κάθε περιοχή υπάρχει ένα safe house αν χρειάζεται η γυναίκα να πάει με το παιδί της, με τα παιδιά της ή τους γονείς της, υπάρχουν ιατροδικαστές, ψυχίατροι για τη στήριξη των θυμάτων, υπάρχουν αυστηρές ποινές. Γύρω στους 600 στις φυλακές είναι για ενδοοικογενειακή βία, προφυλακισμένοι ή κατάδικοι, 13.000 συνελήφθησαν 600 είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι κυρίως για ενδοοικογενειακή βία, έχουν αλλάξει τα πράγματα και σε κάθε περιοχή υπάρχει σε κάθε νομό υπάρχει ένα γραφείο ενδοοικογενειακής βίας εδώ στην Αττική έχουμε 7 και σας ανακοινώνω σήμερα ότι θα κάνουμε άλλα 5 στην Αττική, άλλα 5 στην Αττική σε διάφορα σημεία επειδή τα υπάρχοντα είναι μακριά μεταξύ τους, έτσι ώστε να καλύπτεται ολόκληρη η Αττική.

ΔΗΜ.: Οι αστυνομικοί που δεν έκαναν τη δουλειά τους με εκείνη την κοπέλα που τη σφάξανε έξω από το αστυνομικό τμήμα, τιμωρήθηκαν;

ΧΡΥΣ.: Ναι, τιμωρήθηκαν… εν πάση περιπτώσει είναι κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή από την εισαγγελέα η οποία τους έχει κατηγορήσει με βαριές κατηγορίες και θα δικαστούν όπως προβλέπεται.

Από την άλλη πλευρά όμως, χιλιάδες αστυνομικοί αυτή τη στιγμή είναι στη διάθεση εκατομμυρίων γυναικών.

450 αστυνομικοί σε τρένα, μετρό και λεωφορεία στην Αττική

Εγώ λέω ότι η διαφθορά είναι ένα διαρκές κακό σε όλες τις κοινωνίες σε όλες τις διοικήσεις και πρέπει να υπάρχουν όργανα, πρώτα-πρώτα θεσμοί, θεσμοί ισχυροί και δεύτερον όργανα καταστολής.

Σ' αυτή την υπηρεσία που υπάρχει και παρούσα μια εξαίρετη εισαγγελέας εφετών μαζί με τους αστυνομικούς που διοικούν την υπηρεσία, αλλά και τους αστυνομικούς που που συνθέτουν και συγκροτούν την υπηρεσία αυτή, όλοι αυτοί έχουν συλλάβει πάνω από 150 αστυνομικούς το 2025 και συνεχίζουν τώρα, έχουν συλλάβει δεκάδες δημόσιους λειτουργούς, δημοσίους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και πάρα πολλούς επίσης ιδιώτες, που εμπλέκονται μαζί με δημόσιους λειτουργούς. Άρα, λοιπόν, αυτή η υπηρεσία αναδεικνύει το θέμα της διαφθοράς.

Πάνω στα τρένα υπάρχουν αστυνομικοί, 450 αστυνομικοί εδώ στην Αττική, υπάρχουν πάνω στον ηλεκτρικό, στα λεωφορεία, στη δυτική Αττική. Υπάρχουν λεωφορεία, δυτική Αθήνα, δυτική Αττική, λεωφορεία στα οποία από τις 8 το πρωί μέχρι τις 1-2 το βράδυ υπάρχουν αστυνομικοί πάνω στα λεωφορεία, 450 αστυνομικοί, στα τρένα, στον Προαστιακό, στον Ηλεκτρικό και στο Μετρό.

Ψηφίσαμε ένα νόμο πριν από έναν χρόνο όπου όποιος είναι υπότροπος δεν κυκλοφορεί έξω, αλλά όποιος είναι υπότροπος και είναι υπόδικος και ξανακάνει κακούργημα πλέον προφυλακίζεται και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν προφυλακιστεί πάρα πολλοί.

Έχουμε εγκαταστήσει μέσα στους οικισμούς αστυνομικούς, εδώ στην Αττική υπάρχουν 130 αστυνομικοί μέσα στους οικισμούς όλους της Δυτικής Αττικής αλλά και της Ανατολικής, στο Κορωπί κλπ και καθημερινά περιπολούν προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια και των ανθρώπων εκεί αλλά και την ασφάλεια των γύρω περιοχών, των περιοίκων. Και αυτό αφορά όλη την Ελλάδα. Όλοι οι οικισμοί Ρομά στην Ελλάδα έχουν αστυνομικούς μέσα στους οικισμούς.

Εμείς κάνουμε ένα πρόγραμμα τώρα προστασίας και φύλαξης αστυνόμευσης των λεωφορειόδρομων με την προϋπόθεση βέβαια ότι πολύ άμεσα, καλέσαμε ήδη τον ΟΑΣΑ να τους χαράξει, να είναι διακριτοί έτσι ώστε να είναι και αστυνομεύσιμοι.

Εκλογές

Δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες είναι έτοιμοι να ξαναπέσουν στην παγίδα του λαϊκισμού και του ψεύδους, της παραπλάνησης και τελικά της καταστροφής.





Πηγή: skai.gr

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