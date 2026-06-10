ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 4,2% - Υψηλό από τον Μάιο του 2023

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε ξανά τον περασμένο μήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτάνοντας στο 4,2% σε ετήσια βάση από 3,8% τον Απρίλιο, φτάνοντας σε νέο υψηλό σχεδόν τριών ετών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Η αύξηση των τιμών της βενζίνης που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εξηγεί σε μεγάλο βαθμό αυτή την επιτάχυνση, αλλά ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) (εξαιρουμένων των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων) συνέχισε επίσης να αυξάνεται τον Μάιο, στο 2,9% σε ετήσια βάση (σε σύγκριση με 2,8% τον Απρίλιο).

Η απότομη αύξηση του πληθωρισμού ξεκίνησε μετά την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, που επέφερε παράλυση των θαλάσσιων μεταφορών στο Στενό του Ορμούζ, σε αυτή την κομβικής σημασίας θαλάσσια οδό για την παγκόσμια ενέργεια.

Στις αρχές του έτους, ο πληθωρισμός είχε επιβραδυνθεί στο ίδιο επίπεδο του 2,4% τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα έδειξε αύξηση των μισθών κατά μέσο όρο 3,4% σε ετήσια βάση τον Μάιο, σημαντικά χαμηλότερη από το ύψος των τιμών κατά την ίδια περίοδο.

Με τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ να απέχουν λίγους μήνες, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ επιμένει ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα είναι προσωρινές.

Πηγή: skai.gr

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