Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ολοκληρώθηκε με αρχειοθέτηση η προκαταρκτική εξέταση για την αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε η εισαγγελέας Αικατερίνη Παπαϊωάννου μετά από παράπονα συγγενών θυμάτων και δικηγόρων για την καταλληλότητα και ασφάλεια της αίθουσας.

Ζητήθηκαν στοιχεία από την Πολεοδομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας σχετικά με την οικοδομική άδεια και τα μέτρα πυροπροστασίας της αίθουσας.

Με την πράξη της αρχειοθέτησης ολοκληρώθηκε η προκαταρκτική εξέταση που παρήγγειλε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνη Παπαϊωάννου, για την αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Τη διενέργεια της προκαταρκτικής παρήγγειλε η εισαγγελέας στις αρχές Απριλίου, μετά από καταγγελίες συγγενών θυμάτων και επιζώντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, καθώς όταν ξεκίνησε η δίκη στις 23 Μαρτίου, συγγενείς θυμάτων και δικηγόροι εξέφρασαν παράπονα σχετικά με την καταλληλότητα και την ασφάλεια της αίθουσας.

Έτσι, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής ζητήθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) του Δήμου Λαρισαίων και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας, μία σειρά εγγράφων σχετικών με την αίθουσα, όπως η οικοδομική άδεια του κτιρίου και ο φάκελος της πυροπροστασίας και της πυρασφάλειας.

Στο πλαίσιο της ίδιας προκαταρκτικής κλήθηκε να οριστεί πραγματογνώμονας ώστε να διενεργήσει επιτόπια αυτοψία, και ακολούθως να προβεί στη σύνταξη σχετικής έκθεσης αναφορικά με το αν υφίσταται παράβαση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων και συγκεκριμένα, αν οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις, στο σύνολό τους, (ειδικότερα δε η διαμορφωμένη αίθουσα του 1ου ορόφου και ο ισόγειος χώρος του αίθριου) διαθέτουν την απαιτούμενη νομιμότητα, επάρκεια και καταλληλότητα για να χρησιμοποιηθούν ως χώρος «κύριας χρήσης δικαστικής αίθουσας», αν υπάρχει ανελκυστήρας ή αναβατόριο για την προσβασιμότητα ΑμεΑ, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα κριθεί αναγκαίο για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Επίσης, κλήθηκε το αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης για θέματα που άπτονται των Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να ενημερώσει για τις ενέργειες που έγιναν αφού παρελήφθη η αίθουσα, ώστε να γίνει κατάλληλη προς χρήση για τις ανάγκες της δίκης.

Η έρευνα των δικαστικών αρχών ολοκληρώθηκε τελικά μετά από περίπου δυόμιση μήνες και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, καθώς δεν διαπιστώθηκε κάποια αξιόποινη πράξη. Να σημειωθεί πως ο φάκελος της δικογραφίας θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας για να αξιολογηθεί και από τον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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