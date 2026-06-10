Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι πρώτες παγκόσμιες κλινικές οδηγίες για το καρδιαγγειακό-νεφρικό-μεταβολικό σύνδρομο (CKM syndrome) δημοσιεύθηκαν από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία και το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας, αναγνωρίζοντας το υπερβολικό βάρος, κυρίως στην κοιλιακή περιοχή, ως βασικό παράγοντα που συμβάλλει στην εμφάνιση του συνδρόμου.

Οι οδηγίες στοχεύουν στην ενημέρωση του κοινού για τη στενή σχέση μεταξύ καρδιακών παθήσεων, νεφρικής νόσου και μεταβολικών διαταραχών, όπως ο διαβήτης και η παχυσαρκία.

Σχεδόν εννιά στους δέκα ενήλικες στις ΗΠΑ παρουσιάζουν τουλάχιστον μία πάθηση που περιλαμβάνεται στο CKM σύνδρομο.

Οι πρώτες κλινικές οδηγίες παγκοσμίως για το καρδιαγγειακό-νεφρικό-μεταβολικό σύνδρομο (CKM syndrome), που δημοσιεύθηκαν σήμερα από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία και το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας, προσδιορίζουν το υπερβολικό βάρος, ιδιαίτερα στην κοιλιά, ως βασικό παράγοντα που συμβάλλει στην εμφάνιση του συνδρόμου.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες στοχεύουν να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σχετικά με τη στενή σύνδεση μεταξύ των καρδιακών παθήσεων, της νεφρικής νόσου και των μεταβολικών διαταραχών (συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη και της παχυσαρκίας).

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, σχεδόν εννιά στους δέκα ενήλικες στις ΗΠΑ παρουσιάζουν τουλάχιστον μία από τις παθήσεις που περιλαμβάνονται στο CKM σύνδρομο, όπως η υπέρταση, τα παθολογικά επίπεδα χοληστερόλης και άλλων λιπιδίων, τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, η μειωμένη νεφρική λειτουργία και το υπερβολικό βάρος.

Καθώς τα ποσοστά παχυσαρκίας συνεχίζουν να αυξάνονται, η οδηγία υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης ενός υγιούς βάρους και καλεί τους επαγγελματίες υγείας να ξεκινούν νωρίτερα συζητήσεις με τους ασθενείς τους, με επίκεντρο την πρόληψη, σχετικά με το πώς η διαχείριση του βάρους σήμερα μπορεί να προλάβει μελλοντικά προβλήματα υγείας.

Το CKM σύνδρομο περιγράφηκε για πρώτη φορά από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία το 2023. «Το CKM σύνδρομο αποτελεί μια πραγματική και αυξανόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία», σημειώνει ο Τσιάντι Ντούμελε, πρόεδρος της επιτροπής συγγραφής της οδηγίας και διευθυντής έρευνας για την παχυσαρκία και την καρδιομεταβολική υγεία στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη.

Ο ίδιος εξηγεί ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να γνωρίζουν ότι έχουν καρδιοπάθεια, νεφρική νόσο ή διαβήτη, χωρίς όμως να αντιλαμβάνονται πόσο στενά συνδεδεμένες είναι αυτές οι παθήσεις. Η ύπαρξη της μίας αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης των άλλων, κάτι που αποτελεί συχνό πρόβλημα στο σύνδρομο CKM συνδρόμου. Η παχυσαρκία αυξάνει περαιτέρω αυτόν τον κίνδυνο. «Η πρόκληση είναι πώς θα συνδέσουμε τις συστάσεις από διαφορετικούς κλινικούς γιατρούς, οι οποίοι συχνά εξειδικεύονται μόνο σε μία από αυτές τις παθήσεις. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους γιατρούς από διαφορετικές ειδικότητες να μιλούν όλοι μια κοινή γλώσσα και να βρίσκονται στην ίδια γραμμή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του βάρους και τις κλινικές του συνέπειες», προσθέτει.

Όπως περιγράφεται στις οδηγίες, η συσσώρευση του λιπώδους ιστού στην κοιλιά και η προσκόλλησή του στα όργανα της κοιλιακής χώρας μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή, οδηγώντας σε αντίσταση στην ινσουλίνη και σε διαταραχές στη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.

Καθώς αυτά τα προβλήματα επιμένουν, το CKM σύνδρομο εξελίσσεται και περιλαμβάνει διαβήτη, νεφρική νόσο και τελικά βλάβες οργάνων, όπως νεφρική ανεπάρκεια, καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική νόσο, καρδιακές προσβολές ή εγκεφαλικά. Ωστόσο, αν εντοπιστεί έγκαιρα, η εξέλιξη του CKM συνδρόμου μπορεί να σταματήσει ή ακόμη και να αναστραφεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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