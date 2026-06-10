«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένες, η Γωγώ Ατζολετάκη και η Δέσποινα Τσόκου

Το φυτοφαγικό μοντέλο σίτισης απασχολεί την εκπομπή «Ζω Καλά», το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ, με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη να υποδέχεται τη Γωγώ Ατζολετάκη. Την Κυριακή 14 Ιουνίου, την ίδια ώρα, στην εκπομπή αναλύονται οι ευεργετικές ιδιότητες του ήλιου αλλά και οι επιπτώσεις της έκθεσης στην ακτινοβολία του, με καλεσμένη στο στούντιο τη Δέσποινα Τσόκου.

Σάββατο 13 Ιουνίου

Σύμφωνα με έρευνες, σχεδόν οι μισοί Έλληνες τρεφόμαστε συστηματικά με κρέας. Είτε γιατί πιστεύουμε ότι χωρίς αυτό δεν έχουμε ενέργεια είτε γιατί έτσι μάθαμε είτε γιατί με τη νέα τάση για πρωτεΐνη στη διατροφή θεωρούμε ότι μπορούμε να την πάρουμε μόνο από αυτό. Όμως, τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας υπάρχει μια σταθερά ανοδική τάση να βγάζουμε εντελώς το κρέας από τη διατροφή μας και να μετακινούμαστε σε ένα πιο φυτοφαγικό μοντέλο σίτισης. Στην εκπομπή «Ζω Καλά» συζητάμε για τη φυτοφαγία και μαθαίνουμε πως μπορούμε να την ακολουθήσουμε ως τρόπο διατροφής - για όσους από εμάς το επιθυμούν. Επίσης, μιλάμε και για τα ενδεχόμενα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για την υγεία μας από αυτή την αλλαγή. Καλεσμένη είναι η ηθοποιός Γωγώ Ατζολετάκη, η οποία μιλάει για τη φυτοφαγική διατροφή που ακολουθεί τα τελευταία 25 χρόνια. Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για την κορτιζόλη, την ορμόνη του στρες και μαθαίνουμε αν τελικά μπορούμε να γίνουμε multitaskers και να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα.

Κυριακή 14 Ιουνίου

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η τρύπα του όζοντος μεγαλώνει και η κλιματική αλλαγή έχει κάνει τον ήλιο πιο επιθετικό, με αποτέλεσμα η έκθεση σε αυτόν να γίνεται πιο επικίνδυνη. Όμως, στη σκιά αυτής της προειδοποίησης, υπάρχουν και οι πολύ ευεργετικές επιδράσεις του ήλιου τόσο στη σωματική, όσο και στην ψυχική μας υγεία. Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι επιστήμονες μιλούν για τις ευεργετικές επιδράσεις του ήλιου και εξηγούν γιατί δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε «ελαφρά τη καρδία» τις προειδοποιήσεις για την επικινδυνότητά του και τη σχέση του με τη γήρανση. Καλεσμένη είναι η δημοσιογράφος - παρουσιάστρια Δέσποινα Τσόκου, η οποία μιλάει για τα «σημάδια» του ήλιου στο σώμα της αλλά και τις θετικές επιδράσεις που είχε ο ήλιος στην ψυχολογία της, όταν μετακόμισε στην Ελλάδα. Επίσης, στην εκπομπή συζητάμε για την περιποίηση των ποδιών, που είναι απαραίτητη το καλοκαίρι και για τις ωτίτιδες.

Δείτε το trailer του Σαββάτου:

Δείτε το trailer της Κυριακής:

«Ζω Καλά»

Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

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