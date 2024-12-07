ΥΠΕΞ Συρίας: Ο στρατός έχει δημιουργήσει «πολύ γερό» κλοιό γύρω από τη Δαμασκό

Ο υπουργός Εσωτερικών της Συρίας δήλωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις και οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν δημιουργήσει έναν "πολύ γερό" κλοιό γύρω από τη Δαμασκό, καθώς μαχητές αντάρτες είπαν ότι έχουν αρχίσει να περικυκλώνουν την πρωτεύουσα.

"Υπάρχει ένας πολύ γερός κλοιός ασφαλείας και στρατιωτικός (κλοιός) στα απομακρυσμένα προάστια της Δαμασκού και της υπαίθρου της και κανείς δεν μπορεί να εισχωρήσει σε αυτή τη γραμμή άμυνας που εμείς, οι ένοπλες δυνάμεις, χτίζουμε αυτή την ώρα", δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μοχάμεντ αλ- Ραχμούν στην κρατική τηλεόραση.

