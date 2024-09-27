Έντονο προβληματισμό - ειδικά στους Ρεπουμπλικάνους - έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η κίνηση του Δημοκρατικού μεγαλοεπενδυτή Τζορτζ Σόρος να εξαγοράσει 200 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την επικράτεια, λιγότερο από ενάμιση μήνα από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) φέρεται ότι επέσπευσε την απόφαση να επιτραπεί στον αριστερό δισεκατομμυριούχο Σόρος (και μέγα χορηγό των Δημοκρατικών) να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο σε περισσότερους από 200 ραδιοφωνικούς σταθμούς., επιτρέποντας δυνητικά στον επενδυτή να προσεγγίσει περισσότερους από 165 εκατομμύρια Αμερικανούς ψηφοφόρους σε μια κρίσιμη στιγμή.

Ο δισεκατομμυριούχος George Soros φέρεται να αγόρασε το Audacy, τη δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα ραδιοφωνικών σταθμών στις ΗΠΑ, που κατέχει 220 αμερικανικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 40 συχνότητες.

Σε συνέντευξή του που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο διευθυντής της FCC, Brendan Carr επιβεβαίωσε ότι η Επιτροπή βοήθησε τον Σόρος στην εξαγορά .

«Έχουμε μια πολύ σαφή διαδικασία... να εξετάσουμε την ξένη ιδιοκτησία που αφορά το ζήτημα αυτό... η FCC για πρώτη φορά, ΠΑΡΑΒΛΕΨΕ αυτή τη διαδικασία προς όφελος αυτής της ομάδας που υποστηρίζεται από τον Σόρος» αποκάλυψε.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής διερευνά αυτή την εξαγορά εν μέσω ανησυχιών για «πολιτικοποίηση» και παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο Ιλον Μασκ πόσταρε στο Χ ανάρτηση δημοσιογράφου-πολιτικού αναλυτή που αναφέρει «Ο Τζορτζ Σόρος δεν αγοράζει απλώς 200 ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αγοράζει μια μηχανή προπαγάνδας για να επηρεάσει τον τρόπο σκέψης σας» με το σχόλιο «100%».

