O Σιγκέρου Ισίμπα εξελέγη νέος αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος και επόμενος πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Ο πρώην υπουργός Άμυνας Σιγκέρου Ισίμπα κέρδισε σήμερα την κούρσα για να ηγηθεί του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) στην Ιαπωνία και να αντικαταστήσει τον απερχόμενο πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα ως ο επόμενος ηγέτης της χώρας.

Ο νικητής της κούρσας για την ηγεσία του LDP είναι σίγουρο ότι θα γίνει πρωθυπουργός, δεδομένου του ελέγχου που ασκεί το κόμμα στην ισχυρή κάτω βουλή του κοινοβουλίου.

Ο Ισίμπα νίκησε την υπουργό Οικονομικής Ασφαλείας Σαναέ Τακαΐτσι στο δεύτερο γύρο της εκλογής που διεξήχθη αφού κανένας από τους εννέα υποψηφίους δεν κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας.

Ήταν η πέμπτη απόπειρα του Κισίντα να τεθεί επικεφαλής του LDP. Η Τακαΐτσι, μια σκληροπυρηνική εθνικίστρια, φιλοδοξούσε από την πλευρά της να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με το Ρόιτερς, ο Ισίμπα εξελέγη με 215 ψήφους, έναντι 194 για την Τακαΐτσι.

Η κούρσα για την αντικατάσταση του πρωθυπουργού Φουμίο Κισίντα πυροδοτήθηκε τον Αύγουστο, όταν ο Κισίντα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί έπειτα από σειρά σκανδάλων που συρρίκνωσαν σε χαμηλά ρεκόρ τα ποσοστά του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) στις δημοσκοπήσεις.

Ο Ισίμπα έχει δεχθεί πυρά από τους βουλευτές του κόμματός του επειδή είχε αμφισβητήσει προηγούμενους ηγέτες, ενώ είχε αποτύχει στις προηγούμενες προσπάθειές του να γίνει αρχηγός του κόμματος. Είχε δηλώσει πως, έπειτα απ' αυτή την κούρσα, δεν θα έθετε ξανά υποψηφιότητα.

Ο Ισίμπα θα πρέπει τώρα να κατευνάσει το θυμό στη χώρα για το αυξανόμενο κόστος ζωής και να οδηγήσει την Ιαπωνία μέσα σ' ένα ασταθές περιβάλλον ασφαλείας στην Ανατολική Ασία, με την Κίνα, που επιδιώκει να ενισχύσει την επιρροή της, και την εξοπλισμένη με πυρηνικά Βόρεια Κορέα.

Το LDP, το οποίο κυβέρνησε την Ιαπωνία σχεδόν όλη τη μεταπολεμική περίοδο και διαθέτει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, πρέπει να διεξαγάγει γενικές εκλογές μέχρι τον Οκτώβριο 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

