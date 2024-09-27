Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 11 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σε ρωσική επίθεση με drones εναντίον της πόλης Ισμαήλ στη νοτιοδυτική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της επαρχίας της Οδησσού.

«Οι Ρώσοι εκτόξευσαν επιθετικά drones εναντίον του νότιου τμήματος της επαρχίας μας», ανέφερε ο κυβερνήτης της Οδησσού Όλεχ Κίπερ στο Telegram.

Δύο ηλικιωμένες γυναίκες και ένας 70χρονος άνδρας σκοτώθηκαν, πρόσθεσε ο ίδιος, εξηγώντας ότι ακόμη 11 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την επίθεση, ανάμεσά τους ένα παιδί.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Κίπερ, «η μεγάλης κλίμακας τρομοκρατική επίθεση» που εξαπολύθηκε νωρίς σήμερα το πρωί προκάλεσε ζημιές σε σπίτια, ενώ ξέσπασαν και πυρκαγιές, τις οποίες όμως έχουν κατασβέσει ήδη πυροσβέστες.

Ο κυβερνήτης της Οδησσού δημοσίευσε και φωτογραφίες από ένα κτίριο με σπασμένα τζάμια, το οποίο είχε καταστραφεί εν μέρει και φλεγόταν.

Η πόλη- λιμάνι Ισμαήλ βρίσκεται στις όχθες του Δούναβη και συνορεύει με τη Ρουμανία. Αν και είναι μακριά από τη γραμμή του μετώπου, γίνεται κάποιες φορές στόχος επιθέσεων από τον ρωσικό στρατό λόγω του λιμανιού της, που είναι κρίσιμης σημασίας για τη μεταφορά προϊόντων.

Εξάλλου η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας επίθεση με πυραύλους εναντίον της Ντνίπρο, στο κεντροανατολικό τμήμα της Ουκρανίας.

«Βιομηχανική εγκατάσταση υπέστη ζημιές», χωρίς να υπάρξουν τραυματίες, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σέρχιι Λίσακ.

Στο μεταξύ η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε στο Telegram ότι κατέρριψε 24 από τα 32 drones που εκτόξευσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύκτας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν στην επίθεση αυτή έναν βαλλιστικό πύραυλο όπως και δύο πυραύλους κρουζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.