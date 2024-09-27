Τουλάχιστον 46 άνθρωποι - μεταξύ των οποίων 37 παιδιά και επτά γυναίκες - πνίγηκαν ενώ γιόρταζαν μια θρησκευτική γιορτή των Ινδουιστών στην ανατολική Ινδία, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Όπως μεταδίδει το BBC News, τα θύματα επιβεβαιώθηκαν σε 15 περιοχές τις τελευταίες 24 ώρες.

Ένας αξιωματούχος διαχείρισης καταστροφών είπε ότι τα θύματα πέθαναν ενώ έκαναν τελετουργικό μπάνιο σε ποτάμια και λιμνούλες που «φούσκωσαν» από τις πρόσφατες πλημμύρες.

Το τριήμερο φεστιβάλ Jivitputrika γιορτάζει την ευημερία των παιδιών κάθε χρόνο και σηματοδοτείται επίσης με τις μητέρες να νηστεύουν για αυτά.

Αξιωματούχοι στο Bihar είπαν ότι πολλοί άνθρωποι αγνόησαν την επικίνδυνη στάθμη του νερού στα ποτάμια, ενώ έκαναν μπάνιο για να γιορτάσουν το φεστιβάλ.

Εκφράζονται φόβοι ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Οι κρατικές Αρχές δήλωσαν ότι οι οικογένειες και οι συγγενείς των θυμάτων θα λάβουν αποζημίωση.

Θανατηφόρα ατυχήματα έχουν συμβεί στο παρελθόν σε ολόκληρη την Ινδία κατά τη διάρκεια μεγάλων φεστιβάλ, όταν τεράστια πλήθη συγκεντρώθηκαν σε στενούς χώρους με ελάχιστη τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Τον Ιούλιο, τουλάχιστον 121 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ποδοπάτημα σε θρησκευτική συγκέντρωση στο βόρειο κρατίδιο Ούταρ Πραντές.

Το 2018, σχεδόν 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα τρένο έπεσε πάνω σε πλήθος που παρακολουθούσε τους εορτασμούς για το Dusshera, ένα ινδουιστικό φεστιβάλ.

