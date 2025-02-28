Οι κόρες του Τζιν Χάκμαν εθεάθησαν να τρώνε πρωινό μόλις μία ημέρα αφότου έμαθαν για τον θάνατο του πατέρα τους, με τις ίδιες να παραδέχονται ότι είχαν μήνες να του μιλήσουν.

Ο θρύλος του Χόλιγουντ, 95 ετών, και η σύζυγός του, Betsy Arakawa, 64 ετών, βρέθηκαν νεκροί στην έπαυλή τους -αξίας 3,3 εκατ. δολαρίων- στη Σάντα Φε.

Δεν έχει αποκαλυφθεί η αιτία θανάτου, αλλά μια νέα θεωρία υποστηρίζει ότι ο Χάκμαν μπορεί να έπεσε ξαφνικά, καθώς τα γυαλιά ηλίου και το μπαστούνι του βρέθηκαν δίπλα στο πτώμα του.

Φωτογραφίες και ρεπορτάζ της «Daily Mail» δείχνουν τις κόρες του, Elizabeth Hackman και την αδελφή της Leslie, να μπαίνουν σε ένα εστιατόριο την Πέμπτη. Οι αδελφές, οι οποίες υποστήριξαν ότι ο «ερημίτης» πατέρας τους ήταν σε καλή φόρμα πριν από τον θάνατό του, δεν φαίνονται, όπως γράφει το μέσο, να είναι ιδιαίτερα αναστατωμένες.

Η Ελίζαμπεθ και η Λέσλι εθεάθησαν να βγαίνουν μαζί από το γκρι SUV τους και να μπαίνουν στο υποκατάστημα της αλυσίδας all-day breakfast στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια. Η οικογένεια περιμένει ακόμα να μάθει τα αίτια του θανάτου του πατέρα τους.

Η 59χρονη δήλωσε ότι η οικογένεια προσπαθεί να διαχειριστεί αυτό που συνέβη, καθώς «δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα». «Παρά την ηλικία του, ήταν σε πολύ καλή φυσική κατάσταση», αποκάλυψε, ενώ πρόσθεσε ότι ο πατέρας της δεν είχε κάνει κάποια σημαντική επέμβαση τους τελευταίους μήνες.

Η Λέσλι και η Ελίζαμπεθ μπορούν μόνο να εικάσουν ότι ο πατέρας και η μητριά τους μπορεί να πέθαναν από την εισπνοή τοξικών αναθυμιάσεων λόγω διαρροής μονοξειδίου του άνθρακα. «Του άρεσε να κάνει πιλάτες και γιόγκα και συνέχιζε να το κάνει αρκετές φορές την εβδομάδα. Ήταν λοιπόν καλά στην υγεία του», επισήμανε. Συνέχισε λέγοντας ότι ο θάνατός του, ωστόσο, «δεν ήταν τρομερά σοκαριστικός, επειδή ήταν 95 ετών».

«Ήμασταν κοντά. Δεν είχα μιλήσει μαζί τους για μερικούς μήνες, αλλά όλα ήταν φυσιολογικά και όλα ήταν καλά», πρόσθεσε.

Η οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση το απόγευμα της Πέμπτης εκφράζοντας τη μεγάλη θλίψη της για τον θάνατο του Hackman.

«Τον αγαπούσαν και τον θαύμαζαν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο για τη λαμπρή καριέρα του ως ηθοποιός. Αλλά για εμάς ήταν πάντα απλά ο μπαμπάς και ο παππούς. Θα μας λείψει πολύ και είμαστε συντετριμμένοι από την απώλειά του».

Η οικογένεια εξακολουθεί να περιμένει να μάθει από την αστυνομία τι ακριβώς συνέβη και πότε πέθανε το ζευγάρι. Τα πτώματά τους βρήκε ένας εργάτης που κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Πιστεύεται ότι μπορεί να ήταν νεκροί για, τουλάχιστον, δύο εβδομάδες.

