Της Αθηνάς Παπακώστα

Σήμερα, Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, το κατώφλι του Λευκού Οίκου θα περάσει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ή «ο δικτάτορας», όπως τον είχε αποκαλέσει ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγες ημέρες. «Αλήθεια το είπα αυτό;», διερωτήθηκε χθες Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος για να απαντήσει τελικά - έχοντας στο πλευρό του τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ - «δεν μπορώ να πιστέψω ότι το είπα αυτό».

Η συνάντηση των δύο ηγετών σήμερα στην Ουάσινγκτον θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα μετά τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών – Ρωσίας στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας για πρώτη φορά τρία χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Νομίζω ότι θα έχουμε μία πολύ καλή συνάντηση. Θα τα πάμε πολύ καλά» δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ελπίδα να εξασφαλίσει, τουλάχιστον, κάποιου είδους εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα του, οι οποίες θα μπορούσαν να στηρίξουν μία υπό διαπραγμάτευση συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ρωτήθηκε σχετικά απάντησε ότι «θα είμαι ανοιχτός σε πολλά ζητήματα», ωστόσο επιθυμεί πρώτα Ρωσία και Ουκρανία να συμφωνήσουν επί της αρχής σε μία συμφωνία προτού οι δύο πλευρές αποφασίσουν ποια θα είναι τα μέτρα για την εφαρμογή της.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να υπογράψει σήμερα συμφωνία, η οποία θα χαρίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόσβαση στον ορυκτό πλούτο της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε πως η παρουσία Αμερικανών στη χώρα λειτουργεί αποτρεπτικά ενάντια σε οποιαδήποτε ρωσική επίθεση μελλοντικά κατά της Ουκρανίας.

Λίγο νωρίτερα ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου είχε τονίσει ότι το Λονδίνο είναι έτοιμο να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, μετά τον τερματισμό του πολέμου, ως μέρος ειρηνευτικής δύναμης εφόσον όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε θέση να προσφέρουν τουλάχιστον ένα σύστημα εποπτείας και ασφάλειας που θα είναι σε θέση να λειτουργήσει ως ανάχωμα κατά μελλοντικών ρωσικών επιθέσεων. «Οι Βρετανοί έχουν απίστευτους στρατιώτες, απίστευτο στρατό και μπορούν να φροντίσουν τους εαυτούς τους… αλλά εάν χρειαστούν βοήθεια, θα είμαι πάντα στο πλευρό των Βρετανών, εντάξει;», τόνισε σχετικά ο Αμερικανός πρόεδρος χωρίς να εισέλθει σε λεπτομέρειες.

Επαινώντας τη δέσμευση όπως τη χαρακτήρισε Τραμπ να φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου είπε ότι η χώρα του επικεντρώνει την προσοχή της να βάλει ένα τέλος διαρκείας «σε αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο στην Ουκρανία» και προσέθεσε ότι αυτό δεν πρέπει «να αποτελεί μία ειρηνευτική συμφωνία η οποία θα ανταμείψει τον επιτιθέμενο ή που θα ενθαρρύνει καθεστώτα όπως εκείνα του Ιράν».

Για τον Κιρ Στάρμερ οι προθέσεις του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι γνωστές, για τον Ντόναλντ Τραμπ όμως ο Ρώσος πρόεδρος θα τηρήσει τον λόγο του και δεν θα προχωρήσει σε νέα εισβολή αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή, Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες σχετικά με την ανοικοδόμηση των διπλωματικών σχέσεων ενώ το Κρεμλίνο ξεκαθάριζε ότι «όλα τα εδάφη που έχουν γίνει υποκείμενα της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της χώρας μας, της Ρωσίας» επαναλαμβάνοντας ότι η Μόσχα δεν θα κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στην Ουκρανία ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Πηγή: skai.gr

