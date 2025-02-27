Πέθανε στα 95 του ο Gene Hackman: Ο εμβληματικός ηθοποιός και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους

Ο θρυλικός σταρ του Χόλιγουντ, Τζιν Χάκμαν, και η σύζυγός του, Μπέτσι Αρακαουά, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στη Σάντα Φε.

Ο Gene Hackman με τη σύζυγό του

Το ζευγάρι, που ήταν παντρεμένο από το 1991, βρέθηκε μαζί με τον σκύλο του. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια. Ο σερίφης της κομητείας Σάντα Φε, Adan Mendoza, δεν έδωσε αιτία θανάτου, ούτε είπε πότε μπορεί να πέθανε το ζευγάρι, όταν ρωτήθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

BREAKING: Actor Gene Hackman, 95, and his wife Betsy Arakawa, 63 have been found dead at their home in Santa Fe, New Mexico, police have said.



Ο Χάκμαν είχε μόλις κλείσει τα 95 του χρόνια στα τέλη Ιανουαρίου. Ήταν γνωστός για την απομόνωσή του, καθώς είχε να πρωταγωνιστήσει σε ταινία από το 2004.

Ο ηθοποιός έγινε γνωστός από την ταινία «Bonnie and Clyde» το 1967 και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε μια σειρά από αγαπημένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όπως το «Superman», το «The French Connection» και το «Get Shorty».

Το 2004, όμως, ανακοίνωσε ότι είχε τελειώσει με την ηθοποιία. Μάζεψε τα πράγματά του, έφυγε από το Λος Άντζελες για την ησυχία του Νέου Μεξικού και δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω. Κάποιοι αρχικά πίστεψαν ότι η απόφασή του είχε να κάνει με τον γάμο του.

Στην πραγματικότητα ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εγκατέλειψε την υποκριτική εξαιτίας του σοβαρού στρες που βίωνε, αφού άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα με την καρδιά του.

Γεννημένος στην Καλιφόρνια στις 30 Ιανουαρίου 1930, ο ηθοποιός είχε καταταγεί στο στρατό, αφού είχε πει ψέματα για την ηλικία του στα 16 του χρόνια, υπηρετώντας για 4,5 χρόνια. Όταν επέστρεψε στην Καλιφόρνια μετά τη στρατιωτική του θητεία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική, αφού έζησε για λίγο στη Νέα Υόρκη.

Ο 95χρονος ηθοποιός κέρδισε Όσκαρ για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο «The French Connection», μια ταινία δράσης του 1971 του Γουίλιαμ Φρίντκιν, και στη συνέχεια ξανά για τον ρόλο του στο γουέστερν, «Unforgiven», του Κλιντ Ίστγουντ. Η σύζυγός του, Betsy Arakawa, 63 ετών, ήταν πιανίστρια.

Ο Χάκμαν ξεκίνησε επίσης τη δεύτερη καριέρα του ως συγγραφέας ιστορικών μυθιστορημάτων με το πρώτο του βιβλίο, «Wake of the Perdido Star», το οποίο ακολούθησαν άλλα τέσσερα, το πιο πρόσφατο από τα οποία εκδόθηκε το 2011.

«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν στην πραγματικότητα ένα τεστ κοπώσεως που έκανα στη Νέα Υόρκη», δήλωσε ο Χάκμαν στο «Empire» για την απόσυρσή του από την υποκριτική.

Ο Χάκμαν αφηγήθηκε δύο ντοκιμαντέρ: τα «The Unknown Flag Raiser of Iwo Jima» το 2016 και «We, the Marines» το 2017. Έγραψε, επίσης, τρία μυθιστορήματα ιστορικής φαντασίας μαζί με τον Daniel Lenihan. Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του το 2011, πώς θα περιέγραφε τη ζωή του, είπε: «Προσπάθησε». Νομίζω ότι αυτό θα ήταν αρκετά ακριβές».

