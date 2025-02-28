Ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ρωσίας Σεργκέι Σαϊγκού έφθασε σήμερα στο Πεκίνο, για συνομιλίες με την πολιτική ηγεσία της Κίνας, μεταδίδουν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, που είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει μια ημέρα, ο κ. Σαϊγκού αναμένεται να έχει συναντήσεις «με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και με τον υπουργό Εξωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Ουάνγκ Γι», σύμφωνα με το TASS.

Η επίσκεψη του πρώην υπουργού Άμυνας καταγράφεται έπειτα από συνομιλία του Σι Τζινπίνγκ και του ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κινέζος ηγέτης εξήρε τις «θετικές προσπάθειες της Μόσχας» για να τερματιστεί η ουκρανική κρίση.

Η Μόσχα και το Πεκίνο ενίσχυσαν τις στρατιωτικές και εμπορικές σχέσεις τους αφότου άρχισε ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία το 2022, παρότι η κινεζική κυβέρνηση επιδιώκει να παρουσιαστεί ως ουδέτερος παράγοντας σ’ αυτή την ένοπλη σύρραξη που διαρκεί πλέον πάνω από τρία χρόνια.

Το Πεκίνο παραμένει πολιτικός και οικονομικός σύμμαχος της Μόσχας κι ουδέποτε καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν ρωσικά κρατικά ΜΜΕ, ο Σεργκέι Σαϊγκού θα συζητήσει με την κινεζική πλευρά «διμερή ζητήματα στο πεδίο της ασφάλειας, καθώς και διεθνή και περιφερειακά προβλήματα».

