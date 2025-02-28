Εκατοντάδες μετεωρολόγοι στις ΗΠΑ και άλλοι υπάλληλοι της Ομοσπονδιακής Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) που ήταν υπό δοκιμαστική περίοδο απολύθηκαν την Πέμπτη.

Ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι που παραμένουν προς το παρόν στις θέσεις τους, ανέφεραν ότι οι απολύσεις περιελάμβαναν μετεωρολόγους που κάνουν κρίσιμες τοπικές προβλέψεις στα γραφεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε όλη τη χώρα.

Οι περικοπές προσωπικού στο NOAA έγιναν σε δύο γύρους. Στον πρώτο 500 απολύθηκαν και στο δεύτερο 800, είπε ο Craig McLean, πρώην επικεφαλής επιστήμονας του NOAA. Πρόκειται για περίπου το 10% του εργατικού δυναμικού της NOAA.

Ο πρώτος γύρος περικοπών αφορούσε υπαλλήλους που ήταν υπό δοκιμαστική περίοδο, είπε ο McLean. Υπάρχουν περίπου 375 δόκιμοι υπάλληλοι στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι απολύσεις γίνονται εν μέσω προσπαθειών του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ και του Υπουργείου Αποτελεσματικότητας της Κυβέρνησης να συρρικνώσουν το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό των ΗΠΑ που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε φουσκωμένο και ατημέλητο. Χιλιάδες ακόμα υπάλληλοι σε όλη την κυβέρνηση έχουν ήδη απολυθεί.

Η εκπρόσωπος των ΗΠΑ για την 6η περιφέρεια του Κογκρέσου της Νέας Υόρκης, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, Γκρέις Μενγκ, εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας: «Σήμερα, εκατοντάδες υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), συμπεριλαμβανομένων των μετεωρολόγων στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS), έλαβαν ειδοποιήσεις απόλυσης χωρίς σοβαρό λόγο. Αυτό είναι ασυνείδητο».

«Πρόκειται για αφοσιωμένους, εργατικούς Αμερικανούς των οποίων οι προσπάθειες βοηθούν να σωθούν ζωές και περιουσίες από τις καταστροφικές επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτή η ενέργεια θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των Αμερικανών στο μέλλον» πρόσθεσε.

Ο Daniel Swain, κλιματικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι περικοπές θέσεων εργασίας «είναι θεαματικά κοντόφθαλμες και τελικά θα προκαλέσουν μια μεγάλη αυτοπροκαλούμενη πληγή στη δημόσια ασφάλεια των Αμερικανών και στην ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας στις καιρικές και κλιματικές καταστροφές».

