«Έκρηξη» αλληλοκατηγοριών μετά την επίθεση στην Κριμαία: Ουκρανική τρομοκρατία, λέει η Μόσχα - Ρωσικό δάκτυλο, βλέπει το Κίεβο

Σε ράλι αλληλοκατηγοριών επιδίδονται Κίεβο και Μόσχα, μετά τη μεγάλη έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και καταστράφηκε μεγάλο μέρος της.

Η άμεση αντίδραση της Μόσχας ήταν να κατηγορήσει, μέσω της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα, την Ουκρανία για τρομοκρατία. Την ίδια στιγμή, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε από την FSB να αυξήσει το επίπεδο φύλαξης κρίσιμων υποδομών και κυρίως δομών που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, καθώς το Κρεμλίνο δείχνει να φοβάται και για άλλες παρόμοιου τύπου εκρήξεις.

Λίγες ώρες αργότερα, ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαήλο Ποντόλιακ, άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει «ρωσικός δάκτυλος» πίσω από το κτύπημα στη γέφυρα της Κριμαίας, λέγοντας μάλιστα, ότι το φορτηγό που εξερράγη προήλθε από τη ρωσική πλευρά και ότι «οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν από τη Μόσχα. Παράλληλα, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, στην Ουκρανία επικρατεί μεγάλος αναβρασμός, καθώς από τη μία υπάρχει ικανοποίηση για το πλήγμα και από την άλλη έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο φόβος για ένα πιθανό κύμα αντιποίνων από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι Ρώσοι έστειλαν αμέσως στο σημείο ερευνητές και εμπειρογνώμονες ώς στε συλλέξουν στοιχεία και να αναζητήσουν επισήμως τους δράστες. Ταυτόχρονα, ειδικά συνεργεία ξεκίνησαν αμέσως την αποκατάσταση των ζημιών και μετά από λίγες ώρες δόθηκε στην κυκλοφορία το κομμάτι του οδικού δικτύου που δεν υπέστη ζημιές, καθώς και το υπερυψωμένο σιδηροδρομικό δίκτυο που διέρχεται τη γέφυρα.

Footage from the Crimean bridge showing that burned containers have not yet been removed with only one lane out of four that works. It is reported that only passenger cars are allowed to pass. pic.twitter.com/3399JT8LPL