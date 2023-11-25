Τουρκία: Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων του PKK στο βόρειο Ιράκ

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Παρασκευή αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων του PKK στο βόρειο Ιράκ, καταστρέφοντας 17 στόχους, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Τα αεροπορικά πλήγματα εξαπολύθηκαν γύρω στις 8 το βράδυ στις περιοχές Μετίνα, Γκάρα, Χακούρκ και Καντίλ, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Στη διάρκεια της επιχείρησης επλήγησαν τοποθεσίες στις οποίες υπήρχαν πληροφορίες πως είχαν βρει καταφύγιο υψηλόβαθμα στελέχη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) και «εξουδετερώθηκε» αδιευκρίνιστος αριθμός «τρομοκρατών», υποστηρίζει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Οι τουρκικές αρχές χρησιμοποιούν τον όρο «εξουδετέρωση» για να υποδηλώσουν ότι «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

