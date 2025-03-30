O Μακρόν καλεί το Ισραήλ να σταματήσει βομβαρδισμούς στη Γάζα

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «να βάλει τέλος στα πλήγματα στη Γάζα» και «να επιστρέψει στην κατάπαυση του πυρός», την ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Κάλεσα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να βάλει τέλος στα πλήγματα τη Γάζα και να επιστρέψει στην κατάπαυση του πυρός, την οποία η Χαμάς πρέπει να δεχτεί. Υπογράμμισα ότι η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να ξαναρχίσει αμέσως» ανέφερε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Νετανιάχου.

Ο Μακρόν ζήτησε επίσης από το Ισραήλ «να τηρήσει αυστηρά» την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, δύο ημέρες αφού οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν τα νότια προάστια της Βηρυτού, για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερις μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

