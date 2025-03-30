Λωρίδα της Γάζας: Νεκροί βρέθηκαν 14 διασώστες που αγνοούνταν

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε σήμερα ότι βρέθηκαν νεκροί 14 διασώστες, οι οποίοι σκοτώθηκαν από πυρά του ισραηλινού στρατού εναντίον ασθενοφόρων στη νότια Λωρίδα της Γάζας, την περασμένη εβδομάδα.

«Μέχρι σήμερα, ο αριθμός των νεκρών που βρέθηκαν είναι 14. Από αυτούς, οι οκτώ ήταν μέλη πληρωμάτων ασθενοφόρων της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, οι πέντε ήταν μέλη της Πολιτικής Άμυνας (της Λωρίδας της Γάζας) και ο ένας ήταν εργαζόμενος σε υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε η οργάνωση στην ανακοίνωσή της.

Δεν είναι σαφές σε ποια υπηρεσία του ΟΗΕ εργαζόταν το 14ο θύμα.

Η Ερυθρά Ημισέληνος και η Πολιτική Άμυνα είχαν χάσει επαφή με τις ομάδες των διασωστών αφού Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ σε ασθενοφόρα, στις 23 Μαρτίου. Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε το Σάββατο ότι έβαλε εναντίον ασθενοφόρων γιατί τα θεώρησε «ύποπτα», ενώ η Χαμάς έκανε λόγο για «έγκλημα πολέμου».

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν την περασμένη Κυριακή στη συνοικία Ταλ αλ Σουλτάν, στα δυτικά της Ράφα. Η Ερυθρά Ημισέληνος υποστηρίζει ότι οι ισραηλινές αρχές εμπόδισαν μια ομάδα της να μπει στη ζώνη αυτή για να αναζητήσει τους αγνοούμενους διασώστες οι οποίοι δέχτηκαν πυρά από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, «λίγα λεπτά» αφού οι στρατιώτες «εξόντωσαν πολλούς τρομοκράτες της Χαμάς» ανοίγοντας πυρ στα οχήματά τους, «άλλα οχήματα κινήθηκαν ύποπτα προς την κατεύθυνση των στρατιωτών» οι οποίοι «απάντησαν ανοίγοντας πυρ στα ύποπτα οχήματα και εξοντώνοντας πολλούς τρομοκράτες της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ».

Ο ισραηλινός στρατός δεν διευκρίνισε εάν κάποιοι πυροβόλησαν από αυτά τα οχήματα προς την κατεύθυνση των στρατιωτών.

Από την προκαταρκτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι «ορισμένα ύποπτα οχήματα (…) ήταν ασθενοφόρα και πυροσβεστικά», πρόσθεσε ο στρατός, χωρίς άλλες λεπτομέρειες. Σημείωσε μόνο ότι «οι τρομοκρατικές οργανώσεις της Λωρίδας της Γάζας» χρησιμοποιούν κατ’ επανάληψη «ασθενοφόρα για τρομοκρατικούς σκοπούς».

Πηγή: skai.gr

