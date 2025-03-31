Σε μια προσπάθεια να στρέψει αλλού την προσοχή του εσωτερικού ακροατηρίου του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε την Κυριακή «βολές» κατά του Ισραήλ, πυροδοτώντας έναν «πόλεμο ανακοινώσεων» μεταξύ της Άγκυρας και του Τελ Αβίβ.

Η κόντρα ξεκίνησε όταν ο Τούρκος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια ομιλίας του μετά την προσευχή για τη λήξη του Ραμαζανιού, ευχήθηκε ο Θεός να καταστρέψει το σιωνιστικό Ισραήλ, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

«Βιώσαμε ένα υπέροχο Ραμαζάνι. Ο Θεός να μας αξιώσει να ζήσουμε κι άλλα Ραμαζάνια. Να μην μας χωρίσει. Βέβαια, γνωρίζουμε και βλέπουμε όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ. Είθε ο Θεός να καταστρέψει, να διαλύσει το Σιωνιστικό Ισραήλ.

Αμήν!

Και αφού βλέπουμε όσα συμβαίνουν εκεί. Εμείς εδώ να είμαστε ισχυροί, δυνατοί, ενωμένοι και αδελφοποιημένοι», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ταγίπ Ερντογάν.

Γκίντεο Σάαρ: «Δικτάτορας ο Ερντογάν, είναι επικίνδυνος για την περιοχή»

Άμεση ήταν η απάντηση του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, ο οποίος κατηγόρησε τον Ερντογάν για αντισημιτισμό, προσθέτοντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος είναι επικίνδυνος όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για τον ίδιο του τον λαό.

«Ο δικτάτορας Ερντογάν αποκάλυψε το αντισημιτικό του πρόσωπο. Ο Ερντογάν είναι επικίνδυνος για την περιοχή, αλλά και για τον ίδιο του τον λαό, όπως αποδείχθηκε τις τελευταίες ημέρες. Ας ελπίσουμε ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ θα το καταλάβουν αυτό όσο γίνεται νωρίτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών.

Diktatör Erdoğan antisemitik yüzünü ortaya çıkardı.

Erdoğan, şu günlerde açıkça görüldüğü gibi, hem bölge için hem de kendi halkı için tehlikelidir.

Υπουργείο Εξωτερικών Τουρκίας: «Εξωφρενική δήλωση, προσπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα του Ισραήλ»

Η απάντηση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών προκάλεσε την άμεση ανταπάντηση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, το οποίο κατηγόρησε το Τελ Αβίβ ότι επιταχύνει τις γενοκτονίες στη Γάζα.

«Aπορρίπτουμε κατηγορηματικά την εξωφρενική δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Νετανιάχου. Αυτοί οι ασεβείς και ανυπόστατοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας συγκάλυψης των εγκλημάτων που διαπράττονται από τον Νετανιάχου και τους συνεργάτες του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ και συνεχίζει:

«Αυτό εντείνει την ανησυχία μας ότι το Ισραήλ θα επιταχύνει τις γενοκτονικές πολιτικές του στη Γάζα και θα εντείνει τις ενέργειές του με στόχο την αποσταθεροποίηση άλλων χωρών της περιοχής.

Οι προσπάθειες προπαγάνδας των Ισραηλινών αξιωματούχων δεν θα υπονομεύσουν ποτέ την ακλόνητη δέσμευση της Τουρκίας να λέει την αλήθεια.

Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των αθώων πολιτών που αποτελούν στόχο του Ισραήλ και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά τους», κατέληξε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

ΥΠΕΞ Ισραήλ: «Όλοι γνωρίζουν τι έκανε ο δικτάτορας Ερντογάν σε Κύπρο και Συρία»

Άμεση ήταν η απάντηση από το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, το οποίο χαρακτήρισε εκ νέου δικτάτορα τον Ερντογάν.

«Τι ενόχλησε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών;», αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας:

«Να ένας τρόπος να διευκρινίσουμε τα λόγια του δικτάτορα: Δηλώστε ξεκάθαρα ότι ο Ερντογάν δεν είναι αντισημίτης, ότι δεν είναι μισεί εμμονικά το εβραϊκό κράτος».

Το ισραηλινό υπουργείο συνέχισε μάλιστα, ρίχνοντας επιπλέον λάδι στη φωτιά: «Όλοι γνωρίζουν τι έχει κάνει ο Ερντογάν σε έθνη και λαούς στην περιοχή, από την Κύπρο μέχρι τη Συρία. Όλοι βλέπουν τι κάνει στον ίδιο του τον λαό (και στον Πίκατσου). Και όλοι ακούνε τι θέλει να κάνει στο εβραϊκό κράτος. Το αληθινό του πρόσωπο έχει αποκαλυφθεί σε όλους».

What bothered the Turkish Foreign Ministry?

Here’s a way to clarify the dictator’s words: Clearly state that Erdoğan is not an antisemite, that he is not an obsessive hater of the Jewish state.



