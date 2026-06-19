Λούλα για Νεϊμάρ: «Ο πρώτος διεθνής με... τηλεργασία»

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ειρωνεύτηκε τη συμμετοχή του Νεϊμάρ στο Μουντιάλ 2026 (11/6-19/7).

Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων σήμερα (19/6) για το σύστημα δημόσιας υγείας της Βραζιλίας στο Μπέλο Οριζόντε (MG), ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ρώτησε ένα αγόρι στο κοινό ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης στη Σελεσάο.

«Ποιον έχει η Βραζιλία που είναι καλός στο ποδόσφαιρο τώρα;» ρώτησε ο Λούλα.

«Τον Νεϊμάρ», απάντησε το παιδί.

«Ο Νεϊμάρ δεν παίζει καν, φίλε. Ο Νεϊμάρ είναι ο πρώτος παίκτης στον κόσμο με τηλεεργασία. Ένας παίκτης που εργάζεται από το σπίτι. Το είδα στο διαδίκτυο χθες. Οποιαδήποτε μέρα τώρα θα πρέπει να φτιάξουν εθνική ομάδα με τεχνητή νοημοσύνη. Έντεκα Πελέ», αστειεύτηκε ο Λούλα.



Να σημειωθεί ότι ο Νεϊμάρ είναι δηλωμένος υποστηρικτής του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρο.

Ο Νεϊμάρ παρέμεινε στο Νιου Τζέρσεϊ, τη βάση της ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν ταξίδεψε στη Φιλαδέλφεια με την αποστολή για τον αγώνα εναντίον της Αϊτής. Όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Βραζιλίας, αναμένεται να αγωνιστεί στη φάση νοκ άουτ, εφόσον η Βραζιλία προκριθεί.

Πηγή: skai.gr

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