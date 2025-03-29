Χαμάς: Συμφωνήσαμε στην πρόταση για κατάπαυση του πυρός

Ο επικεφαλής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, δήλωσε το Σάββατο ότι η παλαιστινιακή ένοπλη ομάδα συμφώνησε σε μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός που έλαβε δύο ημέρες νωρίτερα από την Αίγυπτο και το Κατάρ, βασικούς μεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Προσθέτει ότι ελπίζει πως το Ισραήλ δεν θα σαμποτάρει την κατάπαυση του πυρός.

Η δήλωση του αλ-Χάγια ακολουθεί δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η ένοπλη ομάδα συμφώνησε να απελευθερώσει πέντε Ισραηλινούς ομήρους με αντάλλαγμα 50 ημέρες κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.