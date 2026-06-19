Γεραπετρίτης: Σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία του Μαυροβουνίου

Τη σταθερή και αταλάντευτη στήριξη της Ελλάδας στην ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντησή του στην Ποντγκόριτσα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών του Μαυροβουνίου, Έρβιν Ιμπραΐμοβιτς.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι είχε την τιμή να γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό Μιλόικο Σπάιτς και τον υπουργό Εξωτερικών, ενώ ευχαρίστησε τον κ.Ιμπραΐμοβιττς για τα θερμά του λόγια προς την Ελλάδα και τον ίδιο προσωπικά. Τόνισε ότι η ελληνική υποστήριξη προς το Μαυροβούνιο δεν αποτελεί υποχρέωση, αλλά συνειδητή πολιτική επιλογή, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών και τη διευκόλυνση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών εξήρε τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Μαυροβουνίου και προσωπικά του κ. Ιμπραΐμοβιτς για την προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, σημειώνοντας ότι η ένταξη του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσει αμοιβαίο όφελος τόσο για την ίδια τη χώρα όσο και για την ΕΕ.

Αναφερόμενος στην 20ή επέτειο της ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για τη χώρα και τον λαό της, ενώ επισήμανε ότι Ελλάδα και Μαυροβούνιο συνδέονται με παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας, αμοιβαίου σεβασμού και κοινών ιστορικών αναφορών.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η σημερινή συζήτηση επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και το σημαντικό περιθώριο περαιτέρω συνεργασίας σε πολλούς τομείς. Υπογράμμισε ακόμη ότι οι δύο χώρες, ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και κράτη της ίδιας γεωγραφικής γειτονιάς, έχουν κοινό συμφέρον στην προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ευρωπαϊκή προοπτική του Μαυροβουνίου, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα μεταφέρει όχι μόνο τη δική της στήριξη αλλά και ένα ευρύτερο μήνυμα αλληλεγγύης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγχάρηκε, παράλληλα, τη χώρα για τη διοργάνωση της Συνόδου Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων, στην οποία την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός, γεγονός που, όπως είπε, καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ αποτελεί στρατηγική επιλογή που θα συμβάλει στη σταθερότητα, την ειρήνη και την ανάπτυξη μιας περιοχής η οποία στο παρελθόν γνώρισε σοβαρές αναταράξεις και συγκρούσεις.

Παράλληλα, χαιρέτισε την πρόοδο που έχει επιτύχει το Μαυροβούνιο στην εκπλήρωση των ενταξιακών κριτηρίων, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πλήρη ευθυγράμμιση της χώρας με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό επίτευγμα που αποδεικνύει τη σύγκλιση αντιλήψεων σε ζητήματα διεθνούς ασφάλειας.

Όπως ανέφερε, η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης της Συνθήκης Προσχώρησης του Μαυροβουνίου συνιστά ουσιαστική αναγνώριση της προόδου που έχει επιτευχθεί και επιβεβαιώνει τη θέση της χώρας ως πρωτοπόρου στην ενταξιακή διαδικασία των Δυτικών Βαλκανίων. Εξέφρασε δε την ελπίδα η μετάβαση από το στάδιο των διαπραγματεύσεων στην πλήρη ένταξη να επιταχυνθεί το επόμενο διάστημα.

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να παρέχει τεχνογνωσία και υποστήριξη σε ζητήματα μεταρρυθμίσεων και ενσωμάτωσης του ευρωπαϊκού κεκτημένου, υπενθυμίζοντας ότι από την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης το 2003 η Αθήνα αποτελεί διαχρονικά έναν από τους ισχυρότερους υποστηρικτές της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στη Διακήρυξη των Δελφών, σημειώνοντας ότι ενόψει της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, η Ελλάδα δεσμεύεται να διατηρήσει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα το ζήτημα της διεύρυνσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Μάλιστα, χαρακτήρισε «μεγάλο στόχο» το ενδεχόμενο η Ελλάδα να υποδεχθεί το Μαυροβούνιο ως νέο κράτος-μέλος της ΕΕ κατά τη διάρκεια της προεδρίας της.

Σημαντικό μέρος των συνομιλιών αφιερώθηκε και στις διμερείς σχέσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού, της περιβαλλοντικής τεχνολογίας, της ακαδημαϊκής συνεργασίας και του πολιτισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία για την προώθηση της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών, των λιμένων και των μεταφορών, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία του Αυτοκινητοδρόμου Αδριατικής - Ιονίου για την ενίσχυση του εμπορίου, του τουρισμού και των επιχειρηματικών συνεργασιών.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση επιχειρηματικής αποστολής από την Ελλάδα στην Ποντγκόριτσα το προσεχές διάστημα, με στόχο τη διερεύνηση νέων επενδυτικών ευκαιριών και συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων των δύο χωρών.

Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε επίσης στην αυξανόμενη κινητικότητα επισκεπτών μεταξύ Ελλάδας και Μαυροβουνίου, σημειώνοντας ότι οι απευθείας αεροπορικές συνδέσεις συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο λαών και στην αμοιβαία κατανόηση.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον κ. Ιμπραΐμοβιτς για τη φιλοξενία και την εποικοδομητική συνεργασία, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του Μαυροβουνίου τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στην πορεία ένταξής του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια εξέλιξη που, όπως υπογράμμισε, θα ενισχύσει τόσο το ίδιο το Μαυροβούνιο όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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