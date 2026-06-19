Βρετανία: Σύγκρουση τρένων κοντά στο Μπέντφορντ - Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ανταποκρίνεται σε αναφορές για σύγκρουση δύο τρένων περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου, ενώ δημοσιεύματα κάνουν λόγο για έναν τουλάχιστον νεκρό και για πολλούς τραυματίες.

We're responding to reports of a collision involving two trains in the Bedford area.



We'll share more information as soon as possible. June 19, 2026

Βίντεο από το σημείο, τα οποία φέρονται να έχουν καταγραφεί από επιβάτες, δείχνουν δύο αμαξοστοιχίες της εταιρείας East Midlands Railway που φαίνεται να έχουν συγκρουστεί μεταξύ τους.

BREAKING: First footage has emerged from the scene after two high-speed passenger trains collided near Bedford, England. pic.twitter.com/od2ePYVNdJ — Breaking911 (@Breaking911) June 19, 2026

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων Ανατολικής Αγγλίας ανέφερε ότι έχει στείλει στο σημείο πολλά μέσα για τη μεταφορά των τραυματιών και κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

Ο υπουργός Υγείας Τζέιμς Μάρεϊ ανέφερε ότι ενημερώνεται για τις εξελίξεις ενώ η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ εξέφρασε βαθιά ανησυχία για το δυστύχημα.

Ο Πίτερ Ναπ, ένας γιατρός που είπε στην πλατφόρμα Bluesky ότι επέβαινε στο ένα από τα τρένα, περιέγραψε μια «ξαφνική σύγκρουση» και ότι ένα από τα βαγόνια εκτροχιάστηκε. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά, όμως είπε στο πρακτορείο Press Association ότι κάποιοι από τους επιβάτες αδυνατούσαν να μιλήσουν και είχαν βαρύτερους τραυματισμούς, όπως κατάγματα στα πόδια.

Η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Κόρμπι-Σεντ Πάνκρας φέρεται να προσέκρουσε στο πίσω μέρος τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Νότιγχαμ-Λονδίνο, περίπου τέσσερα χιλιόμετρα νότια του σταθμού του Μπέντφορντ, με επιβάτες να κάνουν λόγο για τραυματισμούς και εκτροχιασμό βαγονιού.

Το περιστατικό φαίνεται να σημειώθηκε περίπου στις 17:15 τοπική ώρα, σύμφωνα με στοιχεία σιδηροδρομικής κυκλοφορίας που επικαλείται η Telegraph.

Το μπροστινό τρένο, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Νότιγχαμ για το Σεντ Πάνκρας πιστεύεται ότι είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης στο σύστημα ασφαλείας, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph. Το δεύτερο τρένο, που κινείτο στην ίδια γραμμή εκτελώντας το δρομολόγιο από το Κόρμπι στο Σεντ Πάνκρας προσέκρουσε στο πίσω μέρος του.

Τουλάχιστον πέντε ελικόπτερα αεροδιακομιδής και περισσότερα από 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο. Τα δρομολόγια διακόπηκαν για το υπόλοιπο της ημέρας.





Πηγή: skai.gr

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