Τρεις γνωστοί καθηγητές του πανεπιστημίου Γέιλ γνωστοποίησαν πως εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ εξαιτίας της ανησυχίας τους για την περιστολή της ελευθερίας του λόγου και της «ολίσθησης των ΗΠΑ στον φασισμό» αφότου ανέλαβε την εξουσία η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Δυο ιστορικοί, ο Τίμοθι Σνάιντερ και η Μάρσι Σορ -ζευγάρι- κι ερευνητής ειδικευμένος στον φασισμό, ο Τζέισον Στάνλεϊ, εξήγησαν πως αποφάσισαν να μετεγκατασταθούν στο πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά.

Ο κ. Στάνλεϊ εξήγησε στην ψηφιακή έκδοση της γερμανικής εφημερίδας Die Zeit ότι την πήραν αυτή την απόφαση εξαιτίας της ασφυκτικής πίεσης στο πανεπιστήμιο Κολούμπια για να αναθεωρήσει τους κανονισμούς του για τις διαδηλώσεις, όπως και το πρόγραμμα του τμήματός του για τις μεσανατολικές σπουδές, μετά τις ογκώδεις, επεισοδιακές κινητοποιήσεις πέρυσι.

Για τον ερευνητή, οι εξελίξεις αφότου ανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ τον Ιανουάριο σημαίνουν πως στη χώρα εγκαθίσταται ο «φασισμός».

Από την πλευρά της, η κυρία Σορ είπε στην ψηφιακή έκδοση της Toronto Today ότι οι πρόσφατες αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ, που ανακοίνωσε περικοπές στη χρηματοδότηση πανεπιστημίων κι άρχισε έρευνες διότι κατ’ αυτήν σχολές ανώτατης εκπαίδευσης δεν προστάτευσαν Εβραίους σπουδαστές στις διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας θορύβησαν τόσο την ίδια, όσο και τον σύζυγό της.

Το Τορόντο και το πανεπιστήμιό του «είναι πολύ ελκυστικοί προορισμοί, ακόμη κι αν αφήσουμε στην άκρη την κάθοδο της Αμερικής στον φασισμό», ανέφερε η πανεπιστημιακός στην καναδική ημερήσια έκδοση.

«Τούτου λεχθέντος, ναι, η καταστροφή που εκτυλίσσεται στην Αμερική έπαιξε ρόλο στην απόφασή μας», συνέχισε και πρόσθεσε: «φοβάμαι πως θα γίνει εμφύλιος πόλεμος».

Μετά την αναγγελία της κυβέρνησης Τραμπ πως θα περικόψει ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις 400 εκατ. δολαρίων στο Κολούμπια, το πρυτανείο ανακοίνωσε πως αναθεωρεί τους κανόνες για τις διαδηλώσεις, καθώς και το πρόγραμμα μεσανατολικών σπουδών.

Κατά τον κ. Στάνλεϊ, οι επικεφαλής του πανεπιστημίου είναι «δειλοί», ενώ ο αυταρχισμός κι η κυβερνητική ανάμιξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα κλιμακωθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

