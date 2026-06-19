Αγώνες με πολύχρωμες δρακοβαρκάδες, παραδοσιακοί χοροί λιονταριού και πλήθος εορταστικών εκδηλώσεων σημάδεψαν την Παρασκευή το Φεστιβάλ της Βάρκας-Δράκου σε όλη την ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν. Η γιορτή, που μετρά πάνω από δύο χιλιετίες ιστορίας, είναι σήμερα γνωστή κυρίως για τα αθλητικά της δρώμενα, όμως οι ρίζες της βρίσκονται σε αρχαίες αντιλήψεις για την υγεία, την προστασία και την αρμονία με τη φύση.

«Το γεγονός ότι αυτή η γιορτή διατηρείται για χιλιάδες χρόνια δείχνει πόσο πολύ εκτιμούμε τα παραδοσιακά μας έθιμα», δήλωσε η Μενγκ Ντονγκμέι, συνταξιούχος κάτοικος της περιοχής Τονγκζού του Πεκίνου. Η Μενγκ ανέφερε ότι η οικογένειά της τιμά τη γιορτή με διάφορα παραδοσιακά έθιμα. Ετοιμάζουν ζονγκζί, τα κολλώδη ρυζοπιτάκια που συνδέονται με το φεστιβάλ, ενώ τα παιδιά φορούν βραχιολάκια πέντε χρωμάτων που θεωρείται ότι διώχνουν το κακό.

«Μάθαμε επίσης διαδικτυακά μια παραδοσιακή συνταγή με φύλλα αρτεμισίας, κόκκινα χουρμάδια, καστανή ζάχαρη και τζίντζερ για βραστά αυγά», είπε. «Λέγεται ότι βοηθά στην απομάκρυνση της αρρώστιας και στην καλή υγεία όλο τον χρόνο, οπότε ελπίζουμε ότι μέσα από τη γιορτή η οικογένειά μας θα έχει υγεία».

Χιλιάδες συμμετέχουν στους αγώνες

Οι εορτασμοί στο Πεκίνο για το 2026 συνεχίστηκαν όλο το Σαββατοκύριακο στο Μεγάλο Κανάλι της πόλης. Η τριήμερη διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνες ανδρών, γυναικών και μικτών ομάδων σε αποστάσεις 100, 200 και 500 μέτρων. Ομάδες από το Πεκίνο, το Τιαντζίν, το Χεμπέι, το Σανσί και το Γκουανγκντόνγκ συμμετέχουν στους αγώνες.

Περισσότεροι από 1.000 αθλητές και 200.000 θεατές αναμένονται, σύμφωνα με τους διοργανωτές. «Ο αγώνας ενίσχυσε το ομαδικό μας πνεύμα», είπε ο Λι Μάοσαν, συμμετέχων σε έναν από τους αγώνες. «Μας έδωσε επίσης την ευκαιρία να δείξουμε την επιμονή και τη σκληρή δουλειά μας».

Πέρα από τις κούρσες

Στις πολιτιστικές δράσεις στο Πεκίνο περιλαμβάνονταν επιδείξεις πολεμικής τέχνης Wing Chun, αγορά παραδοσιακών χειροτεχνημάτων και παραστάσεις όπου χορευτές μιμούνται κινήσεις λιονταριού. Οι εκδηλώσεις στόχευαν στην ανάδειξη των πολιτιστικών ανταλλαγών ανάμεσα στη βόρεια και τη νότια Κίνα, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Ο χορός του λιονταριού στην εκδήλωση της Παρασκευής παρουσιάστηκε από ομάδα καλλιτεχνών από την επαρχία Γκουανγκντόνγκ. «Σε κάθε γιορτή θα βρεις δράκους και λιοντάρια», είπε η Χε Γουεϊχόνγκ, ιδρύτρια της ομάδας. «Οι δρακοβαρκάδες και ο χορός του δράκου και του λιονταριού είναι αδιαχώριστα μέρη της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

Αρχαίες αντιλήψεις για υγεία και προστασία

Οι ρίζες της γιορτής συνδέονται στενά με τον θρυλικό ποιητή Κου Γιουάν, ο οποίος, σύμφωνα με την παράδοση, αυτοκτόνησε πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια.

Η παράδοση λέει ότι οι άνθρωποι έσπευσαν με βάρκες να τον αναζητήσουν και έριχναν ρύζι στο ποτάμι για να μην φάνε τα ψάρια το σώμα του. Αυτή η ιστορία συνδέεται με τους σημερινούς αγώνες δρακοβαρκάδων και τα ζονγκζί που παρασκευάζουν οι οικογένειες.

«Το Φεστιβάλ του Βάρκα-Δράκου είναι πιθανότατα η πιο πλούσια και πολυδιάστατη από όλες τις παραδοσιακές κινεζικές γιορτές», δήλωσε ο καθηγητής ιστορίας Λιου Σιαοφένγκ από το Πανεπιστήμιο Τσινγκχουά. «Σε διαφορετικές περιοχές, αναπτύχθηκαν ποικίλα έθιμα που σχετίζονται με το θερινό ηλιοστάσιο και την ισορροπία γιν και γιανγκ».

Η γιορτή πέφτει στον πέμπτο μήνα του κινεζικού σεληνιακού ημερολογίου, γύρω από την περίοδο του θερινού ηλιοστασίου. Οι αρχαίοι Κινέζοι πίστευαν ότι τότε αυξάνονται τα έντομα και οι ασθένειες, γι’ αυτό και δημιουργήθηκαν έθιμα για την προστασία της υγείας.

«Στον πυρήνα του, το Φεστιβάλ του Βάρκα-Δράκου αφορά την πρόληψη ασθενειών και την απομάκρυνση του κακού», είπε ο Λιου.

Σύγχρονες αλλαγές στις παραδόσεις

Στο Χονγκ Κονγκ, συμμετέχοντες στους αγώνες φορούσαν ακόμη και στολές εμπνευσμένες από τον κινούμενο χαρακτήρα του θεού Νε Ζα.

Με τον ρυθμό των τυμπάνων, οι ομάδες έσκιζαν το νερό με συγχρονισμένες κινήσεις, ενώ το κοινό ζητωκραύγαζε. Άλλοι παρακολουθούσαν από το σπίτι, απολαμβάνοντας ζονγκζί με τις οικογένειές τους.

«Σήμερα πάνω από το 64% του πληθυσμού της Κίνας ζει σε πόλεις και ο τρόπος ζωής έχει αλλάξει», είπε ο Λιου. «Σε μια μεγάλη πόλη είναι δύσκολο να γιορτάσεις όπως παλιά στις αγροτικές περιοχές. Οι γιορτές εξελίσσονται μαζί με την εποχή».

Η Μπάο Νάρι, κάτοικος Πεκίνου που είχε ζήσει χρόνια στην Ιαπωνία, είπε ότι αν και δεν υπήρχαν αγώνες βαρκών στα παιδικά της χρόνια, άλλα έθιμα όπως τα πενταχρωμα βραχιολάκια διατηρήθηκαν στην οικογένειά της. «Επιστρέφοντας, εντυπωσιάζομαι από το πόσο έχει εξελιχθεί ο πολιτισμός εδώ», είπε. «Αυτή η πολιτιστική κληρονομιά είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μας και εμπνέει τη γενιά μας να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση».

Πηγή: skai.gr

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