Οι διασώστες της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Γάζας έκαναν λόγο για ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό σε ένα σπίτι και ένα αντίσκηνο μέσα στα οποία βρίσκονταν εκτοπισμένοι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, κατά την πρώτη ημέρα της Αΐντ αλ-Φιτρ.

Το πλήγμα, κατά την έναρξη αυτής της γιορτής για το τέλος του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του ραμαζανιού, έγινε ενώ η Χαμάς και το Ισραήλ δήλωσαν χθες, Σάββατο, ότι έλαβαν μια νέα πρόταση εκεχειρίας από τους μεσολαβητές, που αποσκοπεί στην επανάληψη της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Οκτώ μάρτυρες, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε ένα σπίτι και ένα αντίσκηνο όπου βρίσκονταν εκτοπισμένοι στη Χαν Γιούνις (νότια Γάζα)», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας.

Μια εύθραυστη εκεχειρία, που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου έπειτα από 15 μήνες πολέμου στη Γάζα, κατέρρευσε στις 18 Μαρτίου όταν το Ισραήλ επανέλαβε τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του στη Γάζα και τη χερσαία επιχείρησή του στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι μεσολαβήτριες χώρες, η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποκατασταθεί η κατάπαυση του πυρός και να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε χθες, Σάββατο, πως η οργάνωση ενέκρινε νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός την οποία παρουσίασαν οι μεσολαβητές και κάλεσε το Ισραήλ να την υποστηρίξει.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε την παραλαβή της πρότασης και είπε πως το Ισραήλ απάντησε υποβάλλοντας μια αντιπρόταση. Οι λεπτομέρειες των προσπαθειών διαμεσολάβησης παραμένουν εμπιστευτικές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

