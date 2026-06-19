Γιώργος Λυγγερίδης: Να παρίστανται οι κατηγορούμενοι στη δίκη ζητά η οικογένεια

Απάντηση από την έδρα στο αίτημά τους να παρίστανται οι κατηγορούμενοι σε συνεδριάσεις περιμένουν οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντη συνεχίστηκε και σήμερα με καταθέσεις μαρτύρων οι οποίοι περιέγραψαν τι έγινε έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη.

Ο πατέρας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τα επεισόδια στου Ρέντη, έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, ξεσπά, τονίζοντας πως μιλάμε για μια μεγάλη εγκληματική οργάνωση που έχει παντού «πλοκάμια».

«Τα βίντεο που βγάζουν, τι κάνουν; Καλούν κόσμο να κάνουν πεσίματα σε άλλους φιλάθλους και την αστυνομία. Αυτά ακούστηκαν σήμερα στο δικαστήριο. Κύριοι της ΠΑΕ βγάλτε το 7 ξηλώστε αυτή τη θύρα. Δεν αξίζει για τον αθλητισμό αυτή η θύρα. Πετάξτε τη», δηλώνει ο Θανάσης Λυγγερίδης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, αίσθηση προκάλεσε στους συγγενείς του αστυνομικού, βίντεο 6 δευτερολέπτων που προβλήθηκε στο δικαστήριο, όπου αποτυπωνόταν η συμπεριφορά των αστυνομικών κατά την προσαγωγή των φιλάθλων στη ΓΑΔΑ.

«Θέλουν να τους δώσω ένα στικάκι από το νεκροτομείο να δουν πώς κατάντησαν το παιδί μου, όλοι αυτοί που βρίσκονται εδώ μέσα;», ρωτά η μητέρα του αδικοχαμένου Γιώργου, Ευγενία.

Στις καταθέσεις τους μάρτυρες περιέγραψαν τι συνέβη εκείνο το βράδυ.

«Γινόταν το παιχνίδι μετά το α σετ, άρχισαν φασαρίες απέξω, το παιχνίδι συνεχιζόταν, διακόπηκε. Από την κεντρική είσοδο είδα 20-30 άτομα να τρέχουν να πηγαίνουν στην πόρτα. Φορούσαν μαύρα ρούχα, κουκούλες, καπέλα…Είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα... Μπήκα στην τουαλέτα, είδα εστία φωτιάς. Δύο άτομα οργάνωναν την κερκίδα. Τους έχω δει πολλές φορές», αναφέρει χαρακτηριστικά μάρτυρας.

Οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη περιμένουν την απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματός τους για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στη δίκη, έτσι ώστε να μπορούν οι μάρτυρες που καταθέτουν να τους αναγνωρίζουν ή όχι.

«Σήμερα η έδρα γύρισε και είπε στον μάρτυρα γύρισε πίσω να δεις, είναι κάποιος από όλους αυτούς..147 κατηγορούμενοι και σήμερα ήταν μόνο τέσσερις και όντως γύρισε πίσω κι έδειξε έναν», περιγράφει η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη.

Αιχμές σε βάρος αστυνομικών άφησε μάρτυρας ο οποίος έκανε λόγο για πιέσεις κατά την προανάκριση.

«Από την πρώτη στιγμή υπήρχε μια πίεση, με διέκοπταν, πρόσθεταν δικά τους, άφηναν να εννοηθούν πράγματα που δεν εννοούσα», κατέθεσε χαρακτηριστικά μάρτυρας.

«Ο καθένας έχει πλήρη ευθύνη όταν υπογράφει δημόσιο έγγραφο και το δίνουν ελεύθερα να το διαβάσει, πρέπει να έχει ευθύνη όλων όσων έχει πει», υπογραμμίζει η Ευγενία Λυγγερίδη.

Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.