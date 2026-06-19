Ο Τραμπ επικοινώνησε με το Ισραήλ και ζήτησε την εκεχειρία στον Λίβανο

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επικοινώνησε νωρίτερα την Παρασκευή με την ισραηλινή πλευρά και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το NBC News, σε μια ακόμη ένδειξη της αμερικανικής πίεσης για αποκλιμάκωση στον Λίβανο και διάσωση της συμφωνίας με το Ιράν.

Ειδικότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι προέτρεψε το Ισραήλ να συμφωνήσει σε εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε νωρίτερα την Παρασκευή με Ισραηλινούς αξιωματούχους, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «θετικό βήμα».

Μιλώντας στο NBC News, ο Τραμπ ανέφερε ότι ζήτησε από το Ισραήλ να εξετάσει την αποκλιμάκωση της έντασης, ενώ οι διασυνοριακές συγκρούσεις συνεχίζονταν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε: «Μερικές φορές πρέπει απλώς να ηρεμείς και να χρησιμοποιείς το μυαλό σου.»

Τη δήλωση μετέφερε μέσω του Χ ο ανταποκριτής του NBC News, ο οποίος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ αρνήθηκε να διευκρινίσει εάν μίλησε απευθείας με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ και η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ συμφώνησαν την Παρασκευή σε εκεχειρία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στον Λίβανο που δοκίμασε σοβαρά την ενδιάμεση συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος και δύο πηγές της Χεζμπολάχ επιβεβαίωσαν την εκεχειρία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 4 μ.μ. τοπική και ώρα Ελλάδας.

«Αν η Χεζμπολάχ δεν μας επιτεθεί, τότε για εμάς δεν είναι ώρα πολέμου», δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος. Πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στον νότιο Λίβανο.

Δύο πηγές ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσαν ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε περίπου δώδεκα αεροπορικές επιδρομές κατά την πρώτη ώρα μετά την έναρξη της εκεχειρίας, ωστόσο μετά τις 5 μ.μ. δεν καταγράφηκαν άλλα πλήγματα.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν επιδρομές μετά τις 5 μ.μ., αλλά αρνήθηκε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε δώδεκα επιθέσεις μετά τις 4 μ.μ. Δημοσιογράφος του Reuters στο βόρειο Ισραήλ ανέφερε ότι είδε αεροπορικά πλήγματα να βρίσκονται σε εξέλιξη εντός του Λιβάνου περίπου στις 4:50 μ.μ.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές είχαν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 47 ανθρώπων στον Λίβανο από τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας. Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τέσσερις στρατιώτες του σκοτώθηκαν στον νότιο Λίβανο, σε μία από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν προβλέπει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους θα κηρύξουν άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ωστόσο, η βία κλιμακώθηκε εκ νέου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αφού αρχικά είχε υποχωρήσει όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία.

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλαλάχ δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι το Ιράν ενημέρωσε την οργάνωση πως οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον δεν μπορούσαν να συνεχιστούν χωρίς μια συνολική κατάπαυση του πυρός.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η συμφωνία εκεχειρίας διαμορφώθηκε από Αμερικανούς και Καταριανούς διαπραγματευτές, με τη συνδρομή του Ιράν.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε εκεχειρία», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Κατανοούμε ότι, μετά την ανταλλαγή πυρών νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται πλέον σε καθεστώς εκεχειρίας».

Το Ισραήλ, το οποίο δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στο μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν που υπογράφηκε αυτή την εβδομάδα, έχει εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για την απαίτηση να τερματίσει τη στρατιωτική του εκστρατεία στον Λίβανο. Το Ισραήλ εισέβαλε στη χώρα αφού η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις πέρα από τα σύνορα, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τεχεράνη, στις 2 Μαρτίου.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ διατηρεί την ελευθερία να ενεργεί απέναντι σε απειλές κατά των δυνάμεών του και της επικράτειάς του.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε διαμηνύσει ότι η Χεζμπολάχ θα πληρώσει «πολύ βαρύ τίμημα» γιια τον θάνατο των τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών.

Πηγή: skai.gr

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