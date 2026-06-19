Το τραβάει ο Τραμπ: «Δεν θέλω τη Μελόνι για θαυμάστριά μου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε την Παρασκευή, δυναμιτίζοντας περαιτέρω την ένταση στις σχέσεις του με την Τζόρτζια Μελόνι, δηλώνοντας ότι δεν θέλει την Ιταλίδα πρωθυπουργό «για θαυμάστριά του» και επαναλαμβάνοντας την κριτική του κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με το NBC News.

«Δεν ήταν εκεί, μαζί με την ομάδα του ΝΑΤΟ, σε ό,τι είχε να κάνει με το Στενό του Ορμούζ», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του ακολουθούν προηγούμενους ισχυρισμούς του, σύμφωνα με τους οποίους η Μελόνι επιδίωξε να φωτογραφηθεί μαζί του, προκαλώντας δημόσια αντίδραση από την ιταλική πλευρά.

Σε ανακοίνωσή της, η Μελόνι απέρριψε την εκδοχή του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι τα σχόλιά του ήταν «εντελώς κατασκευασμένα».

«Δεν γνωρίζω γιατί συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο απέναντι στους ίδιους του τους συμμάχους, αν και σίγουρα δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Μπορώ μόνο να πω ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν επιδεικνύει την ίδια αποφασιστικότητα απέναντι στους εχθρούς της Δύσης, τους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών, και απέναντι σε ηγέτες με τους οποίους φαίνεται αντιθέτως πολύ πιο διαλλακτικός», ανέφερε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.