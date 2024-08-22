Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις – εντείνοντας τα πλήγματά τους στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ, αλλά και στην Γάζα - σκότωσαν χθες Τετάρτη ηγετικό στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού κινήματος Φάταχ, για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Φάταχ του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς κατηγόρησε το Ισραήλ πως με τη «δολοφονία» του Χαλίλ αλ Μάκντα είχε σκοπό να προκαλέσει «ανάφλεξη στην περιφέρεια».

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός απάντησε πώς ο παλαιστίνιος αξιωματούχος «δρούσε για λογαριασμό» του Ιράν, ορκισμένου εχθρού του εβραϊκού κράτους, και πως ενεχόταν σε «τρομοκρατικές ενέργειες».

Την ίδια ώρα ολοκληρωνόταν χωρίς αποτέλεσμα η 9η περιοδεία του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν στην Εγγύς Ανατολή, σε μία ακόμα προσπάθεια να εξασφαλίσει τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Σβήνουν οι ελπίδες για εκεχειρία

Χθες, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σειρά πληγμάτων στον Λίβανο, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους και ο Χαλίλ αλ Μάκντα.

Σε αντίποινα για τα Ισραηλινά πλήγματα, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε χθες κάπου δέκα επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων, τόσο στο βόρειο Ισραήλ όσο και στο κατεχόμενο συριακό υψίπεδο του Γκολάν, με ρουκέτες και drones εφόρμησης.

«Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε σενάριο» με είτε «αμυντικές» ή «επιθετικές» ενέργειες, διεμήνυσε από την άλλη ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο βόρειο Ισραήλ.

Με αυτό το εκρηκτικό φόντο ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μπλίνκεν ολοκλήρωσε την ένατη περιοδεία του στην περιοχή προειδοποιώντας ότι η πιο πρόσφατη πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μπορεί να είναι η «τελευταία ευκαιρία» για τη σύναψη συμφωνίας και καλώντας την Χαμάς να συμφωνήσει.

Από την πλευρά της, η οργάνωση απορρίπτει κατηγορηματικά την νέα συμφωνία, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι πρόσθεσαν στο σχέδιο τους «νέους όρους» που έθεσε το Ισραήλ, ιδίως τη διατήρηση ισραηλινών στρατευμάτων στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με τον Αίγυπτο.

Η Χαμάς αξιώνει να εφαρμοστεί η πρόταση που παρουσίασε ο Τζο Μπάιντεν την 31η Μαΐου και το κίνημα διαβεβαίωσε πως αποδέχεται στις αρχές Ιουλίου.

Η πρόταση Μπάιντεν προέβλεπε ανακωχή έξι εβδομάδων, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από πυκνοκατοικημένες ζώνες του θυλάκου, απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων και σε αντάλλαγμα παλαιστινίων φυλακισμένων· κατόπιν, σε δεύτερη φάση, την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον θύλακο υπό πολιορκία.

Στη θεωρία, αναμένεται να διεξαχθούν νέες συνομιλίες εντός της εβδομάδας στο Κάιρο, με τη συμμετοχή του Ισραήλ και των μεσολαβητών (Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ).

Ο κ. Νετανιάχου δεν παύει να λέει πως θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο ωσότου εξαλειφθεί η Χαμάς, που το Ισραήλ χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.



