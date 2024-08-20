Μπλίνκεν: Oι ΗΠΑ απορρίπτουν μακροχρόνια κατοχή Γάζας από Ισραήλ

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν διεμήνυσε απόψε ότι η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών ημερών, συμπληρώνοντας πως οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και το Κατάρ θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου η Χαμάς να αποδεχθεί τη συμβιβαστική πρόταση.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Ντόχα, ο Μπλίνκεν είπε ότι μόλις η Χαμάς αποδεχθεί την πρόταση που παρουσίασε η Ουάσινγκτον ώστε να ξεπεραστούν οι διαφωνίες που εμπόδιζαν την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, θα πρέπει ακολούθως να συμφωνηθούν οι όροι για την εφαρμογή της συμφωνίας.
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει σαφές εδώ και καιρό ότι δεν αποδέχονται τη μακροχρόνια κατοχή της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ.
