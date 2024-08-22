Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη στην Ουαλία, όπου μια καρτ ποστάλ έφτασε στον προορισμό της 121 χρόνια αφότου είχε φύγει με σφραγίδα από το ταχυδρομείο.

Συγκεκριμένα, η κάρτα εστάλη στις 3 Αυγούστου 1903, δηλαδή την εποχή που μονάρχης της Βρετανίας ήταν ο Εδουάρδος Ζ' και ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σω ήταν βρέφος μηνών, σε διεύθυνση που σήμερα στεγάζεται η Swansea Bank.

Όπως αναφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η τράπεζα, η καρτ ποστάλ έφτασε στη διεύθυνση Cradock Street με το υπόλοιπο ταχυδρομείο την Παρασκευή, 16 Αυγούστου, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα.

Η ταχυδρομική κάρτα, η οποία είχε για θεματικό της μοτίβο τα Χριστούγεννα, απευθυνόταν στη Lydia Davies, η οποία εικάζεται ότι ζούσε στη διεύθυνση, όταν ήταν σπίτι και όχι τράπεζα.

Πέρυσι η τράπεζα έκλεινε έναν αιώνα ζωής, με τους εκπροσώπους του οργανισμού να χαρακτηρίζουν την έλευση αυτής της μυστηριώδους κάρτας ως «κάτι ιδιαίτερα ευχάριστο».

«Είναι λιγάκι τρομακτικό, δεν θα επιθυμούσα να αγγίξω την κάρτα, καθώς θεωρείται αντίκα», είπε ο Henry Darby, υπεύθυνος Marketing και Επικοινωνίας της ουαλικής τράπεζας.

Το μήνυμα πάνω στην κάρτα αναφέρει: «Αγαπητή L., δεν ήταν δυνατόν να πάρω εκείνο το ζευγάρι. Λυπάμαι πάρα πολύ, ελπίζω να περνάς υπέροχα σπίτι. Μέχρι στιγμής έχω περίπου 10....στην τσέπη μου, χωρίς το εισιτήριο του τρένου, επομένως τα πηγαίνω μια χαρά. Χαιρετισμούς στη δεσποινίδα Gilbert και στον John. Με αγάπη, Ewart».

