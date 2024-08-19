Στην άμεση αναγκαιότητα για επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας επέμεινε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

«Είναι μια καθοριστική στιγμή, ίσως η καλύτερη και τελευταία μας ευκαιρία να επιστρέψουν σπίτι τους οι όμηροι, να πετύχουμε εκεχειρία και να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μονοπάτι για ειρήνη στην περιοχή», επεσήμανε ο Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Τελ Αβίβ το πρωί της Δευτέρας μαζί με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ.

Ο Αμερικανός υπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί την ένατη επίσκεψή του στο Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου, επεσήμανε ότι η Ουάσινγκτον εργάζεται επίσης για να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή εν μέσω ανησυχιών για ενδεχόμενη επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ μετά τον φόνο του επικεφαλής της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη τον Ιούλιο.

Υπενθυμίζεται πως η Χαμάς απέρριψε την τελευταία πρόταση των διαμεσολαβητών μετά το συνέδριο της Ντόχας και τις συνομιλίες στο Κάιρο, καθώς «θέτει νέους όρους ως προς τη διαδικασία ανταλλαγής των αιχμαλώτων και ανατρέπει προηγούμενα συμφωνηθέντα με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην επιτρέπει την επίτευξη συμφωνίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.