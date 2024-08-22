Φωτιά σε στρατιωτική εγκατάσταση στη ρωσική περιφέρεια του Βόλγκογκραντ έπειτα από επίθεση drone

Πυρκαγιά ξέσπασε σε στρατιωτική εγκατάσταση στη νότια ρωσική περιφέρεια του Βόλγκογκραντ, αφού συνετρίβη εκεί σήμερα ουκρανικό drone, ανέφερε με μήνυμά του στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Μποτσάροφ.

Η περιοχή του Βόλγκογκραντ βρίσκεται περίπου 900 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Ο Μποτσάροφ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν θύματα και δεν διευκρίνισε ποια ήταν η εγκατάσταση που δέχθηκε την επίθεση, όμως είπε ότι η επίθεση επικεντρώθηκε στην περιοχή του χωριού Μαρίνοφκα, όπου βρίσκεται στρατιωτική αεροπορική βάση.

Μάρτυρες από κοντινές περιοχές ανέφεραν ότι άκουσαν από έξι έως δέκα δυνατές εκρήξεις στη διάρκεια της επίθεσης, συνοδευόμενες από τους χαρακτηριστικούς ήχους των drones, σύμφωνα με πολλά ρωσικά κανάλια Telegram.

Πηγή: skai.gr

