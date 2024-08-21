Αξιωματούχος της παλαιστινιακής οργάνωσης Φατάχ σκοτώθηκε σήμερα από ισραηλινό πλήγμα στην πόλη της Σιδώνας στο νότιο Λίβανο, γνωστοποίησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο αρχηγός της παλαιστινιακής οργάνωσης και πηγή στις λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας.

Η ισραηλινή επίθεση είχε στόχο το αυτοκίνητο του Χαλίλ Μακντάχ, ο οποίος σκοτώθηκε, σύμφωνα με την πηγή στις λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας.

Είναι η πρώτη φορά από την αρχή των διασυνοριακών ανταλλαγών πυρών, πριν από από δέκα μήνες, που στοχοθετείται στέλεχος του σχηματισμού του παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς.

Ισραήλ κατά Χεζμπολάχ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης ότι στη διάρκεια της νύχτας βομβάρδισαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων της Χεζμπολάχ, στην Κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου -μια περιοχή όπου ζουν κυρίως σιίτες μουσουλμάνοι, από τους οποίους αντλεί υποστήριξη η Χεζμπολάχ.

Από τα αεροπορικά πλήγματα σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και 19 τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με τις πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας, αλλά δεν έχει γίνει μέχρι τώρα σαφές αν οι νεκροί ήταν άμαχοι ή μαχητές.

Η αεροπορική επίθεση πραγματοποιήθηκε μερικές ώρες μετά τη δήλωση του ισραηλινού υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ ότι «η επίθεση σε αποθήκες πυρομαχικών στο Λίβανο αποτελεί προετοιμασία για κάθε ενδεχόμενο».

Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι προχώρησε σε αντίποινα για το πλήγμα στην Μπεκάα εκτοξεύοντας ρουκέτες Κατιούσα εναντίον ισραηλινής στρατιωτικής εγκατάστασης επιμελητείας στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψώματα του Γκολάν.

Εχθροπραξίες διεξάγονται τους 10 τελευταίους μήνες ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα, ο οποίος έχει επεκταθεί και σε άλλα μέτωπα προκαλώντας φόβους για ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ενώ οι περισσότερες από τις ανταλλαγές πυρών γίνονται κατά μήκος των νότιων συνόρων του Λιβάνου με το Ισραήλ, μερικά ισραηλινά πλήγματα πραγματοποιούνται βαθύτερα στο Λίβανο, μεταξύ άλλων και στην Μπεκάα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

